Jerzy Antkowiak to legenda polskiej mody. W 1968 wraz z piątką projektantów stworzył nowy zespół Mody Polskiej. Od 1979 do 1985 roku Jerzy Antkowiak był dyrektorem ds. wzornictwa w Modzie Polskiej. To jeden z najbardziej charyzmatycznych i wyrazistych twórców mody tamtych lat.

Legenda polskiej mody PRL ma problemy ze zdrowiem. Co się stało?

Obecnie ta legenda polskiej mody czasów PRL ma 90 lat. Jak wynika z informacji zamieszczonych w sieci Jerzy Antkowiak trafił do szpitala. Na jego profilu na Facebooku pojawiło się oświadczenie, z którego wynika, że potrzebna jest krew, by mógł walczyć o zdrowie. Jaka grupa krwi jest potrzebna?

Apel o krew dla Jerzego Antkowiaka. Jaka grupa jest potrzebna?

Nasz mistrz, guru polskiej mody, Jerzy Antkowiak, potrzebuje teraz naszego wsparcia. Jerzy jest w szpitalu i pilnie potrzebna jest krew do przetoczenia. Poszukiwana jest grupa krwi A Rh- - brzmi treść apelu. Podano również dokładną instrukcję, jak pomóc projektantowi i jak prawidłowo wypełnić wszystkie formalności, by krew została przeznaczona właśnie dla Jerzego Antkowiaka.

Jeżeli ktoś z Was lub Waszych bliskich może oddać krew, prosimy o wskazanie przy rejestracji, że krew jest dla: Zbigniew Jerzy Antkowiak Grupa A Rh-Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie - czytamy.

Kim jest Jerzy Antkowiak?

Jerzy Antkowiak tak naprawdę nazywa się Zbigniew Jerzy Antkowiak. To projektant Mody Polskiej, wychowanek słynnej Jadwigi Grabowskiej nazywanej polską Coco Chanel. Swoją przygodą z najsłynniejszą marką modową czasów PRL rozpoczął w 1961 roku.

W 1968 wraz z innymi projektantami stworzył nowy zespół Mody Polskiej. W latach 70. XX wieku Dom Mody Polskiej był członkiem "Chambre Syndicale de la Haute Couture". Do 1985 roku Jerzy Antkowiak był dyrektorem ds. wzornictwa w Modzie Polskiej. Gdy Moda Polska upadła odkupił archiwa kolekcji i przechowywał je przez wiele lat. Jerzy Antkowiak to ikona polskiej mody czasów PRL. Jego projekty to odwaga, nowatorskie pomysły i nonszalancja, która ubarwiała szary i smutny PRL.