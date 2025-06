Ilona Felicjańska była jedną z bardziej wziętych polskich modelek. Inspirowała wielu projektantów mody. W samych superlatywach wypowiadał się o niej m.in. Jerzy Antczak. Na swoim koncie Ilona Felicjańska ma wiele sesji zdjęciowych dla znanych marek, kampanii reklamowych oraz pokazów mody.

Ilona Felicjańska. Kim jest? Dla kogo pracowała?

Swoją karierę zaczęła w latach 90. jako młoda dziewczyna. Stała się nie tylko ikoną świata mody, ale też często pojawiała się w mediach. W 1993 roku Ilona Felicjańska zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia. Ta wygrana sprawiła, że zaczęła pracować w kraju i za granicą. Brała udział w sesjach zdjęciowych oraz pokazach mody m.in. w Nowym Jorku, Mediolanie i Paryżu.

Ilona Felicjańska miała problem z alkoholem

Jej prężnie rozwijająca się kariera załamała się w 2010 roku. To wtedy media obiegła informacja, że Ilona Felicjańska została zatrzymana przez policję, gdy pod wpływem alkoholu prowadziła samochód i spowodowała kolizję. Okazało się wówczas, że modelka ma problem alkoholowy. Przyznała się do niego publicznie.

Nie będę ukrywała: zdarzały się momenty, kiedy sięgałam po alkohol. Bardzo często w tę chorobę są wpisane nawroty. Ale można też ich nie mieć. Każdy z nich traktowałam jak lampkę ostrzegawczą. Po każdym nawrocie szukałam pomocy i trafiałam do zaprzyjaźnionych terapeutów. Chciałam znaleźć to, co jeszcze we mnie tkwi, że znów sięgałam po alkohol, tych schematów, które nie pozwalały mi być stabilną w przeszłości. Mam w swoim życiu dwa okresy po pięć lat niepicia i zastanawiałam się, co sprawia, że po ten alkohol jednak sięgam- mówiła w jednym z wywiadów.

Choć próbowała walczyć z nałogiem, wiele razy wracała na czołówki brukowców. Wywoływała skandale i znowu piła. W 2012 roku po raz kolejny została przyłapana na tym, że prowadziła auto po alkoholu. Problem alkoholowy był także jednym z powodów jej rozwodu z mężem. Głośno było także o jej problemach w nowym związku.

Ilona Felicjańska. Co robi dziś? Czym się zajmuje?

Sama Felicjańska dementowała te doniesienia i prosiła o to, by media dały jej spokój. Zaczęła działać w fundacjach, które zajmowały się pomocą osobom uzależnionym i ofiarom przemocy.

Czym dziś zajmuje się Ilona Felicjańska? Żyje z dala od show-biznesu. Pojawia się w mediach społecznościowych. Wciąż zajmuje się działalnością społeczną i skupia na duchowym rozwoju. Ilona Felicjańska organizuje też i prowadzi warsztaty dla kobiet, które tak jak ona przeszły kryzys. Ma na swoim koncie również dwie książki "Cała prawda o…" oraz "Moja droga do nowego życia".