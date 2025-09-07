Beata Tyszkiewicz zagrała wiele wspaniałych ról. Wystąpiła m.in. w takich filmach jak "Zemsta", "Popioły", "Lalka" czy "Wszystko na sprzedaż". Przez lata była jurorką "Tańca z gwiazdami"; zaczęła od pierwszego odcinka, gdy taneczne show było nadawane jeszcze w TVN. Legendarna aktorka wielokrotnie gościła w "Dzień dobry TVN" i z okazji 20-lecia programu Dorota Wellman i Marcin Prokop rozmawiali w niedzielę z Karoliną Wajdą, córka Tyszkiewicz. Spytana o to, czy są jakieś słowa mamy, które rezonują z córką do dziś, Wajda wyciągnęła list, napisany przez gwiazdę.

Podpisane: caryca polskiego kina

"Moi drodzy, bardzo się ucieszyłam, jak pomyślałam, że poprosiliście mnie, bym napisała kilka słów, bo do tej pory nikt nie pytał mnie, jakie miejsce w moim sercu zajmujecie. To, co było w telewizji, jest niczym w porównaniu z tym, czym mieliśmy zawsze okazję dzielić się i rozmawiać w programie (i po programie). Czego życzyć na 20-lecie? Może, żeby dobrze wyjść za mąż, ale czy można dobrze wyjść za mąż w tych czasach? Macie szczęście, że możecie zaprosić do programu, kogo chcecie, zawsze ktoś się zdarzy, kto was pokocha. Dużo kolorowych balonów, wesołe czapeczki, gwizdki, girlandy, konfetti. Ściskam was bardzo mocno i życzę dalszych 40, 60, 80, 100 lat. Podpisane: caryca słowiańskiego kina" - napisała Beata Tyszkiewicz w liście, który w "Dzień dobry TVN" przeczytała jej córka, Karolina Wajda.

Czy Beata Tyszkiewicz wróci do mediów?

Beata Tyszkiewicz po zawale serca w 2017 roku wycofała się z życia zawodowego. Unika też mediów. O to, czy gwiazda zmieni zdanie, zapytano jej córkę, Karolinę Wajdę. "Podjęła decyzję, żeby zrezygnować i konsekwentnie się jej trzyma. Wycofanie się z życia publicznego trwa już kilka lat" – powiedziała jej córka Karolina Wajda.

Czy Beata Tyszkiewicz nadal pali?

"Pali?" - spytała Dorota Wellman. Na co Karolina Wajda odpowiedziała twierdząco. Przyznała także, że Beata Tyszkiewicz w ostatnich latach zrobiła jej na drutach kilkanaście swetrów.

"Jest dostępna dla wąskiego grona"

Karolina Wajda powiedziała też m.in., że jej mama jest wciąż dostępna dla wąskiego grona przyjaciół, z którymi chętnie rozmawia i dzieli się radą. Choć nie udziela wywiadów i nie uczestniczy w życiu publicznym, zachowuje swoją charakterystyczną błyskotliwość i pogodę ducha. "Jest dostępna dla wąskiego grona. Dla rodziny i przyjaciół zawsze jest gotowa służyć radą i rozmową" - stwierdziła.