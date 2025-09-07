Bogdan Gałkowski znany jako Kapitan Nemo był gwiazdą lat 80. Słynął nie tylko ze swoich piosenek, ale też charakterystycznego czarnego beretu, który nosił na głowie podczas swoich występów. Jednym z jego największych hitów była piosenka "Twoje Lorelei".

"Twoja Lorelei" to piosenka o femme fatale i złamanym sercu

"Spotykasz ją któregoś dnia/W nieznanym mieście, gdzie pędzi ludzi tłum/Ma oczy pełne morskich fal/I mógłbyś przysiąść, że słyszysz rzeki szum" - śpiewał w tej piosence Kapitan Nemo. To opowieść o kobiecie, która jest typową femme fatale. Rozkochuje, uwodzi i porzuca. Okazuje się, że taka nieszczęśliwa miłość przydarzyła się naprawdę i to właśnie artyście, który śpiewa ten przebój. O mały włos nie doprowadziła do tragedii.

Reklama

Kiedy kariera Kapitana Nemo nabrała tempa w jego otoczeniu zaczęło pojawiać się coraz więcej pięknych dziewczyn. On sam był nieśmiały, nie obyty z kobietami. Wiele z nich potrafiło zupełnie zawrócić w głowie, wciągnąć w jakąś grę, która źle się kończyła - mówił Kapitan Nemo po latach.

Kim była bohaterka piosenki Kapitana Nemo?

Choć niechętnie opowiada o swojej przeszłości, zdarzyło się tak, że z jedną z tych pięknych dziewczyn zaczął mieć romans. Niestety kobieta ta porzuciła go. Dla młodego artysty to był dramat. Trudno było mu się pozbierać po tym rozstaniu.

Trwa ładowanie wpisu

Kiedy napisał muzykę do piosenki "Twoja Lorelei" wiedział o czym będzie. Wylał na papier swoje żale i złość po tym rozstaniu. Opowiada o kobiecie, która wciąga faceta w głębie i zostawia samego sobie - mówił w jednym z wywiadów Kapitan Nemo.

"To do niej wciąż płyniesz/Aż na życia skraj/Lorelei/Dopłyniesz i zginiesz/W Lorelei/To ona, wciąż ona/Tylko jedna naj/Lorelei/Przeklęta, szalona/Lorelei" - brzmi refren utworu. Kim dokładnie był pierwowzór tytułowej bohaterki tej piosenki? Tego nie wiadomo.

"Twoja Lorelei" wielki hit czasów PRL. Kim była ta kobieta?

Sam autor również nie zdradził i do dziś nie zdradza jej personaliów i szczegółów jego namiętnego romansu. Plusem tej sytuacji jest to, że "Twoja Lorelei" stała się wielkim hitem lat 80. Zdobyła serca słuchaczy i królowała jako przebój na dyskotekach, potańcówkach i domówkach czasów PRL. Dziś wielu Polaków również chętnie jej słucha.