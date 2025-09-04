Solejuk z serialu "Ranczo". Kim jest Sylwester Maciejewski?

Sylwester Maciejewski to aktor, który wcielał się w postać Solejuka w serialu "Ranczo". Widzowie mogli go również oglądać w filmach "Pieniądze to nie wszystko", "Skazany na bluesa" czy "Ławeczka".

Grał Solejuka. Jakie problemy ze zdrowiem ma Sylwester Maciejewski?

Okazuje się, że aktor zmaga się obecnie z problemami zdrowotnymi. Wyznał to w rozmowie z portalem Złota Scena. Co dokładnie dolega aktorowi z kultowego "Rancza"?

Mam kłopoty z kręgosłupem i z chodzeniem, ale niedługo będę to naprawiał. Idę pod nóż, będzie wstawiany implant, a potem jeszcze rehabilitacja. Ale poza tym funkcjonuje jak młody bóg. Mam nadzieję, że szybko dojdę do siebie i będę w pełni sprawny - wyznał Maciejewski.

Mimo, że aktor ma problem z nogami, przyznał, że stara się podchodzić do życia z optymizmem. Czuję się, jakbym dopiero szkołę teatralną skończył, poza nogami. Ale myślę, że już potem się wyprostuję i dalej będę grał – i w teatrze, i, jeśli los pozwoli, w "Ranczu" - stwierdził w rozmowie z portalem.

Błogosławieństwo i przekleństwo. To aktor mówi o roli w serialu "Ranczo"

Sylwester Maciejewski wyznał w wywiadzie, że rola Solejuka w serialu "Ranczo" była dla niego z jednej strony błogosławieństwem a z drugiej przekleństwem. Ludzie czasami biorą aktora jeden do jednego. Zaczepiają mnie na ulicy i proponują wspólne picie. To jest trochę uciążliwe, delikatnie mówiąc. Ale nie boję się zaszufladkowania, bo nie wolno obrażać się na pracę. Jak się praca obrazi, to będzie niedobrze - powiedział Maciejewski.

Przyznał jednak, że serial ten sprawił, że nie otrzymał innych propozycji większych ról w filmach i serialach. To się zrobiło głośno, ale żeby przyszły jakieś większe propozycje, to nie. Zagrałem epizod w "Ojcu Mateuszu", ale na tym się skończyło– stwierdził.

Aktor ma nadzieję, że po operacji kręgosłupa wróci do pełni sił i będzie mógł pracować na planie. Może jak się ten kręgosłup naprawi, to przyjdą kolejne role życia – powiedział.