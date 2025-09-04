Bruce Willis choruje na demencję czołowo-skroniową. W 2021 r. aktor wycofał się z pracy, przyczyną były m.in. postępujące problemy z pamięcią. Dwa lata później jego żona, Emma Heming poinformowała, na co choruje Bruce Willis. Teraz zdradziła, że gwiazdor zamieszkał w osobno, w domu, w którym jest pod całodobową, specjalistyczną opieką.

"Najtrudniejsza decyzja"

"Najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęłam" - powiedziała Emma Heming w wywiadzie dla ABC. "Kiedy jesteśmy z nim, wyraźnie się rozpromienia. Trzyma nas za ręce, całujemy go, przytulamy, a on to odwzajemnia" - opowiadała. Emma Heming podkreśliła, że decyzja o przeniesieniu męża do ośrodka była bardzo trudna, ale kierowała się dobrem ich dzieci. "Wiedziałam, że Bruce chciałby tego dla naszych córek, aby mogły funkcjonować w domu lepiej dostosowanym do ich potrzeb" - wyznała. Zaznaczyła także, że rodzina codziennie odwiedza męża, jedząc wspólne posiłki czy oglądając filmy.

"Oddzielne domy nie oznaczają oddzielnego życia"

"Mamy dwie dorastające córki. To ważne, żeby miały miejsce, które odpowiada ich potrzebom, i by Bruce też takie miał" - wyjaśnia z kolei w wywiadzie dla "People". "Dzieci mogą tam przychodzić, nocować i nie chodzić po domu niemal na paluszkach. Wszystko się uspokoiło, atmosfera jest dużo spokojniejsza. Demencja to choroba, która wygląda inaczej w każdym domu i czasem trzeba zrobić to, co słuszne dla całej rodziny i dla nas" - podkreśliła. Jak mówiła, "oddzielne domy nie oznaczają oddzielnego życia", a ich córki trzymają część ubrań, zabawek i codziennych przedmiotów także w domu aktora.

Demi Moore o Emmie Heming

Emma Heming, promując swoją książkę "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path", uczestniczyła również w rozmowie w "The Oprah Podcast". Tam z kolei Oprah Winfrey odtworzyła nagranie z Demi Moore, która z uznaniem wypowiadała się o wysiłkach Emmy. Demi zaznaczyła, że rola opiekuna jest wymagająca, zwłaszcza gdy jednocześnie trzeba dbać o siebie, aby móc pomagać innym. "To trudne. Trudno jest patrzeć na zmiany, ale uważam, że kluczowe jest bycie obecnym i akceptowanie rzeczywistości taką, jaka jest" – wyjaśniła aktorka. Moore nie kryła podziwu dla Emmy, podkreślając, że była modelka wykazała się niezłomnym charakterem w obliczu ogromnych wyzwań. "Mam tyle współczucia dla Emmy w tym wszystkim. Jest młodą kobietą. Wykonała mistrzowską pracę, zarządzając tą trudną sytuacją" – dodała Moore.