Związek Bogny Sworowskiej z Rafałem Olbińskim trwał od 2013 r. Para żyła w tzw. modelu LAT, co oznacza, że byli razem, ale mieszkali osobno. Ten typ relacji pozwala uniknąć problemów związanych ze wspólnym mieszkaniem, takich jak podział obowiązków domowych czy negocjacje finansowe. Jest on popularny szczególnie wśród młodszych par. Sprawiamy sobie przyjemności, jak tylko możemy. Bez okazji. Randki są często, bo my generalnie randkujemy cały czas. Nie mieszkamy razem, w związku z czym wyjazdy, randki, wyjazdy weekendowe, wakacyjne... i ta relacja jest cały czas świeża i pełna namiętności, i fajnej energii - mówiła jakiś czas temu Sworowska Plejadzie.

"Szczęśliwa singielka"

Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą singielką. Na razie wypoczywam, cieszę się tą wolnością, można powiedzieć. Natomiast w planach będą randki. I jedna i druga strona jest szczęśliwa i właściwie przed nami jest jakieś przyjęcie "rozchodzeniowe" (...) — powiedziała Bogna Sworowska w "Pytaniu na śniadanie". Zapadła decyzja, że będziemy przyjaciółmi... I wydaje mi się, że jesteśmy lepszymi przyjaciółmi niż kontynuacja czegoś, co nie było świetliste. (...) Przeżywam drugą młodość - dodała Bogna Sworowska.

Kariera Bogny Sworowskiej

Bogna Sworowska jako 16-latka została modelką Mody Polskiej. W 1983 wyjechała do Mediolanu, gdzie uczestniczyła w pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W 1987 r. zdobyła tytuł II wicemiss Polonia. Potem robiła karierę jako modelka w USA, we Francji i we Włoszech. w Paryżu. W lutym 1990 pojawiła się na okładce amerykańskiej edycji „Playboya”. W 1999 na stałe powróciła do Polski, prowadzi agencję PR i zajmuje się modelingiem. Była związana z rosyjskim przedsiębiorcą o imieniu Siergiej, który został zastrzelony podczas napadu w Paryżu. Z kolejnego związku modelka ma syna Ivana, który urodził się w 2004 r.

Kim jest Rafał Olbiński?

Rafał Olbiński to ceniony ilustrator, grafik, malarz i scenograf. Pochodzi z Kielc, jednak większość swojego życia mieszkał i tworzył w Stanach Zjednoczonych. Należał do tzw. polskiej szkoły plakatu, zaprojektował np. plakat do "Człowieka z żelaza" Andrzeja Wajdy. W 1978 roku postanowił spróbować swoich sił w Ameryce. Nawiązał tam współpracę z czołowymi pismami, takimi jak m.in. "The New York Times" czy "Newsweek". Namalował tysiące plakatów, zaprojektował mnóstwo okładek płyt. "Na język, którym się posługuję, wybrałem surrealizm. To jednak nie surrealizm abstrakcyjno-absurdalny, tylko symboliczny. Przy zderzeniu dwóch obiektów szukam tej trzeciej wartości" - mówi światowej sławy plakacista w Polskim Radiu.

Związek pod jednym dachem prowadzi do konfliktów

82-letni artysta Rafał Olbiński przed tym, jak zaczął spotykać się z Bogną Sworowską, był trzykrotnie żonaty. W jednym z wywiadów przyznał, że z jego doświadczenia wynika, że życie pod jednym dachem prowadzi do wielu konfliktów. "Może właśnie dlatego związek z kolejną kobietą, która została moją trzecią żoną, był taki pozytywny. Ona dała mi poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa. Bycie żoną artysty to niewdzięczna rola. Konflikty wpływają na stres, stres wpływa na zdrowie itd. Im mniej stresu w naszym życiu, tym mamy większe szans na długie bycie sprawnym" - wyznał w Rafał Olbiński w 2014 r. w rozmowie z "Galą".