20 grudnia 2025 roku zmarł Michał Urbaniak. Informację o śmierci muzyka jazzowego przekazała jego żona. Dorota Urbaniak zamieściła krótki wpis w mediach społecznościowych, w którym oddała cześć mężowi. "Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami" - napisała żona artysty.

Michał Urbaniak ciężko chorował

Michał Urbaniak od lat poważnie chorował. W 2020 roku muzyk przeszedł zabieg wymiany rozrusznika serca. Wskutek komplikacji po operacji przebywał w stanie śpiączki farmakologicznej przez pięć dni.

Informacje o pogrzebie Michała Urbaniaka

Teraz rodzina zmarłego poinformowała o jego pochówku. Opublikowano nekrolog. Pogrzeb Michała Urbaniaka odbędzie się 7 stycznia 2026 roku na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Złożenie urny z prochami nastąpi w Alei Zasłużonych, a uroczystości pogrzebowe będą miały charakter wojskowy.

"Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 7 stycznia 2026 o godz. 13:00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpi odprowadzenie i złożenie urny z prochami w Alei Zasłużonych. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. O pożegnaniu zawiadamiają pogrążeni w smutku żona Dorota, córki Kasia i Mika, przyjaciele & Urbanator Family"- napisano w nekrologu.