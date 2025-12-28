Brigitte Bardot wspierała kampanie organizowane przez PETA, m.in. w 2013 r. wezwała luksusowy brytyjski dom towarowy Fortnum & Mason, by zaprzestał sprzedaży pasztetu z gęsich wątróbek, foie gras, ze względu na okrucieństwo wobec zwierząt. PETA nagrodziła francuską gwiazdę w 2001 r. za jej działalność na rzecz praw zwierząt. Aktorka w 1986 r. założyła Fundację Brigitte Bardot, zajmującą się prawami zwierząt. Bardot sprzeciwiała się m.in. corocznemu odstrzałowi fok w Kanadzie, a także krytykowała swoich rodaków za jedzenie koniny. Wspierała finansowo program sterylizacji bezdomnych psów w Rumunii. Była wegetarianką.

Brigitte Bardot nigdy nie uległa Hollywood

Brigitte Bardot, ikona francuskiego kina lat 50. i 60., nigdy nie grała w Ameryce. Media w USA podkreślają, że zmarła gwiazda w światowej popkulturze zapisała się przede wszystkim rolą w filmie "I Bóg stworzył kobietę", która uczyniła z niej symbol erotycznej rewolucji i ekranową syrenę epoki. Mimo że film okazał się klapą kasową we Francji, rok później, po wejściu na ekrany amerykańskie, uczynił z aktorki gwiazdę światowego formatu. Bosley Crowther z "New York Timesa" nazwał ją wówczas "niezaprzeczalnie kreacją najwyższej klasy i fenomenem, który trzeba zobaczyć, aby uwierzyć", choć - jak wielu krytyków - nie był zachwycony samym filmem.

Reklama
Tajemniczy list na grobie Leona Niemczyka. Ujawniono treść
Tajemniczy list na grobie Leona Niemczyka. Ujawniono treść

Zobacz również

CNN wskazuje na to, że Bardot pomogła wprowadzić rewolucję seksualną do kina dzięki zmysłowym, niepohamowanym kreacjom w czasach, gdy hollywoodzka cenzura zabraniała otwartych rozmów o seksie, nie mówiąc już o nagości. "W grze miłosnej jest zarówno łowczynią, jak i ofiarą. Mężczyzna jest dla niej obiektem, tak samo jak ona dla niego. I to właśnie rani męską dumę" - zauważyła francuska filozofka Simone de Beauvoir w słynnym eseju "Brigitte Bardot i syndrom Lolity", opublikowanym w "Esquire" w 1959 roku.

Brigitte Bardot nie żyje. Ikona światowego kina miała 91 lat
Brigitte Bardot nie żyje. Ikona światowego kina miała 91 lat

Zobacz również

Wszyscy kopiowali Brigitte Bardot

„W szczytowym okresie swojej popularności Brigitte Bardot była wzorem do naśladowania niemal pod każdym względem – kopiowano jej celowo niechlujną fryzurę, mocny makijaż oczu i styl ubierania się, obejmujący obcisłe dzianinowe bluzki, wąskie spodnie, wzory w kratkę i falbaniaste spódnice odsłaniające opalone nogi. W 1969 roku została pierwszą celebrytką, której wizerunek posłużył jako model dla Marianne, tradycyjnego symbolu Republiki Francuskiej, zdobiącego ratusze w całym kraju” – zauważył „NYT”.

Nazywano ją 'polską Brigitte Bardot'. Tak wygląda dziś [FOTO]
Nazywano ją "polską Brigitte Bardot". Tak wygląda dziś [FOTO]

Zobacz również

Brigitte Bardot "pierwsza globalna seksbomba"

Do grona komentujących dołączył także "Los Angeles Times", określając Bardot jako "prekursorkę współczesnych celebrytów - kobietę, która zanim jeszcze pojawiły się media społecznościowe, potrafiła uczynić z własnego życia spektakl obserwowany na całym świecie". Z kolei branżowy magazyn "Variety" nazwał ją "pierwszą globalną seksbombą ery powojennej". Jak dodał, wizerunek Bardot "zdefiniował sposób, w jaki kino przedstawia kobiecą seksualność przez kolejne dekady".

Cztery śluby Brigitte Bardot i niechciany syn

Brigitte Bardot cztery razy wychodziła za mąż, trzy razy się rozwodziła i tylko raz została matką. Brigitte Bardot - legenda kina i symbol rewolucji seksualnej - długo szukała spokoju i szczęścia w życiu prywatnym. Jej życie uczuciowe było pogmatwane, pełne namiętności, rozczarowań i dramatycznych decyzji.

Poruszający wpis męża Agnieszki Maciąg. Opublikował go w dniu pogrzebu
Poruszający wpis męża Agnieszki Maciąg. Opublikował go w dniu pogrzebu

Zobacz również

Brigitte Bardot miała zaledwie 18 lat, gdy po raz pierwszy stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem był Roger Vadim - reżyser, który nie tylko ją pokochał, ale też pomógł stworzyć jej legendę. To on obsadził ją w filmie "I Bóg stworzył kobietę", który uczynił z Bardot międzynarodową sensację. Pięć lat po ślubie małżeństwo się rozpadło. Kolejny ślub przyniósł jej coś, czego wcale nie pragnęła. Jacques Charrier, aktor i producent, przekonał ją do macierzyństwa. Tak na świat przyszedł Nicolas-Jacques - jedyne dziecko Brigitte Bardot. Chłopca wychował ojciec, a małżeństwo Bardot i Charriera zakończyło się rozwodem. Brigitte Bardot nigdy nie ukrywała, że zanim została matką, dwukrotnie decydowała się na aborcję. Trzecim mężem Bardot został Gunter Sachs - niemiecki milioner, playboy i fotograf - z którym również się rozwodła. W 1992 roku Brigitte Bardot poślubiła Bernarda d’Ormale’a - polityka i biznesmena, młodszego od niej o siedem lat. Byli razem aż do jej śmierci.