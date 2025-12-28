Brigitte Bardot wspierała kampanie organizowane przez PETA, m.in. w 2013 r. wezwała luksusowy brytyjski dom towarowy Fortnum & Mason, by zaprzestał sprzedaży pasztetu z gęsich wątróbek, foie gras, ze względu na okrucieństwo wobec zwierząt. PETA nagrodziła francuską gwiazdę w 2001 r. za jej działalność na rzecz praw zwierząt. Aktorka w 1986 r. założyła Fundację Brigitte Bardot, zajmującą się prawami zwierząt. Bardot sprzeciwiała się m.in. corocznemu odstrzałowi fok w Kanadzie, a także krytykowała swoich rodaków za jedzenie koniny. Wspierała finansowo program sterylizacji bezdomnych psów w Rumunii. Była wegetarianką.

Brigitte Bardot nigdy nie uległa Hollywood

Brigitte Bardot, ikona francuskiego kina lat 50. i 60., nigdy nie grała w Ameryce. Media w USA podkreślają, że zmarła gwiazda w światowej popkulturze zapisała się przede wszystkim rolą w filmie "I Bóg stworzył kobietę", która uczyniła z niej symbol erotycznej rewolucji i ekranową syrenę epoki. Mimo że film okazał się klapą kasową we Francji, rok później, po wejściu na ekrany amerykańskie, uczynił z aktorki gwiazdę światowego formatu. Bosley Crowther z "New York Timesa" nazwał ją wówczas "niezaprzeczalnie kreacją najwyższej klasy i fenomenem, który trzeba zobaczyć, aby uwierzyć", choć - jak wielu krytyków - nie był zachwycony samym filmem.

Reklama

CNN wskazuje na to, że Bardot pomogła wprowadzić rewolucję seksualną do kina dzięki zmysłowym, niepohamowanym kreacjom w czasach, gdy hollywoodzka cenzura zabraniała otwartych rozmów o seksie, nie mówiąc już o nagości. "W grze miłosnej jest zarówno łowczynią, jak i ofiarą. Mężczyzna jest dla niej obiektem, tak samo jak ona dla niego. I to właśnie rani męską dumę" - zauważyła francuska filozofka Simone de Beauvoir w słynnym eseju "Brigitte Bardot i syndrom Lolity", opublikowanym w "Esquire" w 1959 roku.

Wszyscy kopiowali Brigitte Bardot

„W szczytowym okresie swojej popularności Brigitte Bardot była wzorem do naśladowania niemal pod każdym względem – kopiowano jej celowo niechlujną fryzurę, mocny makijaż oczu i styl ubierania się, obejmujący obcisłe dzianinowe bluzki, wąskie spodnie, wzory w kratkę i falbaniaste spódnice odsłaniające opalone nogi. W 1969 roku została pierwszą celebrytką, której wizerunek posłużył jako model dla Marianne, tradycyjnego symbolu Republiki Francuskiej, zdobiącego ratusze w całym kraju” – zauważył „NYT”.

Brigitte Bardot "pierwsza globalna seksbomba"

Do grona komentujących dołączył także "Los Angeles Times", określając Bardot jako "prekursorkę współczesnych celebrytów - kobietę, która zanim jeszcze pojawiły się media społecznościowe, potrafiła uczynić z własnego życia spektakl obserwowany na całym świecie". Z kolei branżowy magazyn "Variety" nazwał ją "pierwszą globalną seksbombą ery powojennej". Jak dodał, wizerunek Bardot "zdefiniował sposób, w jaki kino przedstawia kobiecą seksualność przez kolejne dekady".

Cztery śluby Brigitte Bardot i niechciany syn

Brigitte Bardot cztery razy wychodziła za mąż, trzy razy się rozwodziła i tylko raz została matką. Brigitte Bardot - legenda kina i symbol rewolucji seksualnej - długo szukała spokoju i szczęścia w życiu prywatnym. Jej życie uczuciowe było pogmatwane, pełne namiętności, rozczarowań i dramatycznych decyzji.

Brigitte Bardot miała zaledwie 18 lat, gdy po raz pierwszy stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem był Roger Vadim - reżyser, który nie tylko ją pokochał, ale też pomógł stworzyć jej legendę. To on obsadził ją w filmie "I Bóg stworzył kobietę", który uczynił z Bardot międzynarodową sensację. Pięć lat po ślubie małżeństwo się rozpadło. Kolejny ślub przyniósł jej coś, czego wcale nie pragnęła. Jacques Charrier, aktor i producent, przekonał ją do macierzyństwa. Tak na świat przyszedł Nicolas-Jacques - jedyne dziecko Brigitte Bardot. Chłopca wychował ojciec, a małżeństwo Bardot i Charriera zakończyło się rozwodem. Brigitte Bardot nigdy nie ukrywała, że zanim została matką, dwukrotnie decydowała się na aborcję. Trzecim mężem Bardot został Gunter Sachs - niemiecki milioner, playboy i fotograf - z którym również się rozwodła. W 1992 roku Brigitte Bardot poślubiła Bernarda d’Ormale’a - polityka i biznesmena, młodszego od niej o siedem lat. Byli razem aż do jej śmierci.