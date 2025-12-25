Majewska i Korcz tworzą razem na scenie od 50 lat

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz są jedną z najbardziej znanych muzycznych par na polskiej scenie muzycznej. Od 50 lat wspólnie tworzą i koncertują. W pierwszy dzień świąt TVP wyemitowała ich jubileuszowy koncert "Żyć się chce".

Czy Korcz żałuje współpracy z Majewską?

Nie zabrakło wspólnie wykonywanych piosenek, muzycznych gości, ale także anegdot. Włodzimierz Korcz już na początku koncertu zażartował, że gdy widzowie słyszą, że obydwoje współpracują od 50 lat, to wyobrażają sobie, że on "od tych 50 lat pisze piosenki dla pani Majewskiej i tańczy z nią na scenie".

Przez te 50 lat pracował z bardzo wieloma wybitnymi artystami estrady polskiej (...) ale w pewnym momencie musiałem dokonać wyboru, którego skutki ponoszę do dzisiaj... - mówił artysta. Gdy Alicja Majewska zapytała go, czy nie żałuje, odpowiedział: "A co ja mam powiedzieć po tych 50 latach?".

Majewska i Korcz chcieli się rozstać. Ile razy?

Okazuje się, że choć ich współpraca trwa już pięć dekad, nie obyło się bez momentów, gdy ich współpraca wisiała na włosku.Kilkadziesiąt razy- wyznał Korcz. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, gdzie kompozytor przedstawia piosenkarce piosenkę, nad którą pracował z dwa dni (Korcz dorzucił: "trzy miesiące"), a ta piosenkarka mówi, że ta piosenka jest rumuńska... mimo że nigdy rumuńskiej piosenki nie śpiewała. Albo stawia taki zarzut kompozytorowi: "Włodku, ta piosenka jest za ładna" - wspominała Majewska. Ja jestem złoty człowiek - podsumował jej słowa Włodzimierz Korcz.