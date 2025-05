Alicja Majewska to gwiazda polskiej sceny muzycznej. Utwory, które stworzyła wraz z Włodzimierzem Korczem do dziś są przebojami. Mało, kto wie, że piosenkarka współpracowała również z innymi kompozytorami. Wśród nich był m.in. Wojciech Młynarski.

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Od lat razem na scenie

Jednak to Włodzimierz Korcz okazał się tym, z którym do dziś współpracuje jej się najlepiej i to dzięki jego kompozycjom odnosi największe sukcesy.

Zauważyłam, że kiedy jadę do Opola z piosenką Włodka, to wracam z nagrodą, a kiedy wybieram innego kompozytora, to wracam z pustymi rękami. Otrzymywanie nagród bardzo mi się spodobało, postawiłam więc na opcję, która się sprawdza i trzymam się jej do dzisiaj. Uważam, że była to jedna z rozsądniejszych decyzji, jakie podjęłam w swoim życiu zawodowym - mówiła w rozmowie z Onetem.

Podczas Polsat Hit Festiwal obydwoje obchodzili swój jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Na scenie w Sopocie wybrzmiały takie hity jak:

"Jeszcze się tam żagiel bieli", "Być kobietą" czy "Odkryjemy miłość nieznaną".

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Zgrany duet, który potrafi się pokłócić

Okazuje się, że choć od tylu lat świetnie się dogadują, nie zawsze tak było. Były takie sytuacje, że Włodek przynosił mi piosenkę, która się potem okazała piękną, a ja mówiłam, że to taka rumuńska (śmiech). Albo w jakichś dużych projektach Włodzimierza Korcza, oratoryjnych, mówiłam: "no nie, nie, to dla mnie za trudne, ja tego nie dźwignę", ale on wyciągał ze mnie, bo wierzył, że dam radę również z tymi trudnymi rzeczami. Takich momentów było dużo, oczywiście. Cały czas są takie spory- mówiła Alicja Majewska w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz są małżeństwem? Wyznali prawdę o ich relacji

Wyznała, że tajemnica ich relacji zawodowych oraz przyjaźni to takie samo podejście "do człowieka, do pieniądza, do polityki, do zawodu". Czy tak długa i zażyła współpraca sprawiła, że prywatnie również są parą? Okazuje się, że Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz często muszą tłumaczyć, że nic ich nie łączy poza pracą.

I choćbyśmy nie wiadomo, ile razy to tłumaczyli, to zawsze przyjdzie ktoś, kto powie: "A pani mąż poszedł do garderoby" i tak dalej. No i dobra - mówiła Alicja Majewska w rozmowie z "Super Expressem". Włodzimierz Korcz również zabrał głos w tej sprawie w książce Artura Andrusa "Koneserzy kolejnego dnia".

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Z kim są związani prywatnie?

Jak pracują razem, to musi być małżeństwo. (...) Było tak, że mnie irytowało, bywało, że siadaliśmy przed kamerą telewizyjną i tłumaczyliśmy: "Proszę państwa, my nie jesteśmy małżeństwem". Współpracujemy ze sobą od lat. W przyjaźni, w konfliktach, jak to w pracy. Ale małżeństwem nie jesteśmy - wyznał Korcz.

Alicja Majewska była żoną konferansjera Janusza Budzyńskiego. Gdy zmarł w 1990 roku, nie wyszła już ponownie za mąż. Włodzimierz Korcz od prawie pół wieku jest mężem aktorki Elżbiety Starosteckiej.