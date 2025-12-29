Brigitte Bardot, jedna z najbardziej znanych francuskich aktorek, zmarła w niedzielę w wieku 91 lat. Przed śmiercią przebywała w prywatnej klinice Saint-Jean w Tulonie. Zagrała łącznie w 56 filmach i zaśpiewała ponad 80 piosenek. W 1973 r. zakończyła karierę filmową i poświęciła się działalności na rzecz ochrony zwierząt.

Cmentarz nad brzegiem morza

W wywiadach prasowych przed laty Brigitte Bardot mówiła, że chce być pochowana na terenie swojej posiadłości w Saint-Tropez. Jednak portal Ici Provence podał, że z powodów, które nie są znane, Bardot zmieniła swą wolę. Z informacji portalu wynika, że miejscem jej pochówku ma być cmentarz w Saint-Tropez, leżący nad brzegiem morza. Na tym cmentarzu znajduje się grób rodzinny, w którym spoczywają rodzice aktorki (Louis i Anne-Marie Bardotowie). Na terenie nekropolii pochowany jest również pierwszy mąż gwiazdy, reżyser Roger Vadim.

Brigitte Bardot nie żyje. Ikona światowego kina miała 91 lat

Pogrzeb w przyszłym tygodniu

Źródła, na które powołał się portal BFMTV, przekazały, że osoby z otoczenia Bardot są w Saint-Tropez, by przygotować pogrzeb aktorki. Ici Provence relacjonuje, powołując się na kilka źródeł, że dyskutowany jest termin w przyszłym tygodniu. Parafia w Saint-Tropez nie otrzymała jeszcze żadnego sygnału od bliskich Brigitte Bardot na temat ewentualnej ceremonii religijnej.

Brigitte Bardot nie żyje. "Oddałam mężczyznom urodę i młodość. Oddam mądrość zwierzętom"

Fani składają kwiaty

Po śmierci Brigitte Bardot jej fani składają kwiaty w Saint-Tropez, w okolicy rezydencji aktorki - La Madrague. Pierwsze kwiaty pojawiły się przy drodze prowadzącej do domu Bardot krótko po informacji o śmierci aktorki. Od tego czasu mieszkańcy Saint-Tropez, ale i przyjezdni przybywali tam, by złożyć ostatni hołd zmarłej gwieździe. Składali kwiaty, zapalali świece, zostawiali zdjęcia aktorki i pluszowe zabawki. To spontaniczne miejsce pamięci powstało przy metalowej barierce niedaleko domu Bardot.