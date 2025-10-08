"Wojna domowa" to kultowy serial czasów PRL. Ta czarno-biała produkcja w reżyserii Jerzego Gruzy nadawany był w latach 1965-1966. Serial postał na podstawie felietonów Miry Michałowskiej publikowanych w tygodniku "Przekrój" a wydanych w zbiorach "Wojna domowa" i "Wojna domowa trwa".

Była gwiazdą serialu "Wojna domowa". Kogo zagrała?

W serialu tym grały gwiazdy polskich scen i filmu. M.in. Irena Kwiatkowska, Kazimierz Rudzki, Alina Janowska czy Andrzej Szczepkowski. W rolach nastoletnich bohaterów można było zobaczyć Krzysztofa Janczara jako Pawełka oraz Elżbietę Góralczyk jako Anulę.

Tak wyglądało dzieciństwo Elżbiety Góralczyk. Ojciec zabierał jej pieniądze

Aktorka to właśnie tą rolą zdobyła ogromną sympatię widzów. Zagrała w "Wojnie domowej" gdy miała 14 lat. Szybko stała się popularna i wróżono jej ogromną karierę. Mało, kto wie, że Elżbieta Góralczyk dorastała w trudnych warunkach. Zarówno ojciec, jak i matka byli alkoholikami. Regularnie zabierali jej pieniądze, które zarobiła w świecie filmu.

Elżbieta Góralczyk zagrała nie tylko w serialu "Wojna domowa". Można ją było zobaczyć również w filmach takich jak "Nos" i "Życie na gorąco". Nie dane jej było rozwinąć skrzydeł. Gdy kolejne propozycje się nie pojawiały skończyła szkołę charakteryzatorską i pracowała w TVP.

Gwiazda serialu "Wojna domowa" wyemigrowała. Mąż się nad nią znęcał

Elżbieta Góralczyk postanowiła w latach 70. wyjechać do Wiednia. Poznała tam prawnika To za niego wyszła za mąż. Na świat przyszła jej córka Dominika. Małżeństwo nie należało do udanych. Mąż aktorki stosował wobec niej przemoc psychiczną. Podporządkował ją sobie i wprowadził w domu wojskowy dryl. Codziennie musiała wstawać o piątej rano, robić śniadanie i świetnie wyglądać.

Przemocowy mąż nigdy jej nie chwalił. Krytykował za ubiór i zachowanie. Odizolował ją od przyjaciół i znajomych. Podobnie zachowywali się teściowie aktorki. Po 20 latach Elżbieta Góralczyk powiedziała dość i odeszła od męża.

Na co zachorowała gwiazda "Wojny domowej"?

To wtedy w jej życiu wydarzyła się kolejna tragedia. Córka postanowiła się od niej odciąć. Stwierdziła, że to Elżbieta Góralczyk jest winna temu, że ich rodzina się rozpadła. Aktorka poważnie zachorowała. Zdiagnozowano u niej zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS). Ta przypadłość sprawiła, że jej nerki przestały pracować. Elżbieta Góralczyk była poddawana dializom, przeszła 11 operacji.

Elżbieta Góralczyk nigdy nie wróciła do Polski. Na co miała nadzieję?

Elżbieta Góralczyk odeszła 16 stycznia 2008 roku. Miała 57 lat. Do końca życia miała nadzieję, że odbuduje relację z córką.Nigdy nie wróciła do Polski. Zmarła w Wiedniu.