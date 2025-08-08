71-letnia aktorka doznała kontuzji kręgosłupa podczas przygotowań do programu. Córka namówiła ją na zajęcia pilatesu, ale już po drugiej sesji aktorka musiała skorzystać z pomocy specjalistów. Teraz jest pod opieką masażystów, którzy pomagają jej wrócić do formy przed występami na parkiecie.
Barbara Bursztynowicz w rozmowie z serwisem Viva.pl powiedziała, że nie była początkowo przekonana do udziału w show "Taniec z gwiazdami". Z czasem zmieniła jednak zdanie. Podjęła wyzwanie, mimo obaw związanych z wiekiem oraz wysiłkiem fizycznym, którego wymagają przygotowania do programu "Taniec z gwiazdami". Zaczęła też pracować nad kondycją i podczas ćwiczeń nabawiła się kontuzji.
"Kręgosłup mi wysiadł"
"Moja córka zaproponowała mi, żebym się wzmocniła fizycznie przed startem programu i żebym poszła na pilates. Poszłam i to się źle skończyło. No niestety kręgosłup mi wysiadł. I to już po drugich zajęciach. Teraz jestem pod opieką masażystów" - powiedziała aktorka w rozmowie z Viva.pl.
Wielkie wyzwanie
Barbara Bursztynowicz zaznaczyła również, że decyzja o udziale w programie była dla niej niemałym wyzwaniem: "W ogóle się nie ucieszyłam, jak się o tej propozycji dowiedziałam. W ogóle nie chciałam i najpierw odmówiłam, ale moja rodzina, moja córka i mój mąż, mnie namówili. W pierwszym momencie sama czułam pewnego rodzaju konsternację, bo jest coś takiego w naszym społeczeństwie, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ludzie w pewnym wieku też mogą próbować swoich możliwości. Ja spróbuję i zobaczymy, jak mi się to uda" - powiedziała gwiazda.
Kto powalczy o Kryształową kulę w "Tańcu z gwiazdami"?
W 17. edycji "Tańca z gwiazdami" o Kryształową Kulę powalczą nie tylko aktorzy i wokaliści, ale też medialne osobowości.
- Ewa Minge - projektantka mody
- Maja Bohosiewicz - aktorka
- Tomasz Karolak - aktor
- Michał Czernecki - aktor
- Katarzyna Zillmann - wioślarka
- Wiktoria Gorodecka - aktorka
- Barbara Bursztynowicz - aktorka
- Maurycy Popiel - aktor
- Lanberry - wokalistka
- Aleksander Sikora - prezenter
- Marcin Rogcewicz - aktor
- Mikołaj "Bagi" Bagiński - influencer
