Stworzyła kostiumy do "Nocy i dni"

Barbara Ptak była znaną i cenioną kostiumografką i scenografką. Odeszła 5 listopada 2025 roku. Stworzyła kostiumy i scenografię do kultowej produkcji "Noce i dnie". Ostatnie lata swojego życie spędziła w Niemczech. Zmarła w wieku 95 lat.

Pogrzeb Barbary Ptak. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Choć od chwili jej śmierci minęło przeszło pięć miesięcy, jej pogrzeb odbędzie się dopiero teraz. Podano datę i szczegóły ceremonii.

Pogrzeb Barbary Ptak odbędzie się 21 marca 2026 roku w Katowicach. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Decyzję w tej sprawie podjęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaangażowany w sprawę był także Szymon Szynkowski vel Sęk.

Z ramienia rodziny jestem koordynatorem pogrzebu, który dzięki współpracy z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Szymon Szynkowski vel Sęk uzyskał rangę pogrzebu państwowego. Pierwszy dzień wiosny będzie dobrym terminem, jak powiedziała córka Basi - Beata - napisał dr Krzysztof Korwin-Piotrowski, prezes Fundacji Arte Viva.

Jesteśmy na etapie opracowania szczegółów, do końca przyszłego tygodnia będę przedstawiał dokładny scenariusz w MKiDN. Śp. Barbara Ptak spocznie w rodzinnym grobowcu, u boku męża Stanisława, na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach (w części ewangelickiej). Zgodnie z życzeniem córki, kazanie i uroczystość poprowadzi ksiądz Stanisław Puchała, wspaniały duchowny, zaprzyjaźniony z Basią i środowiskiem artystycznym - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Teatralnym".

Kim była Barbara Ptak?

Barbara Ptak urodziła się w 1930 roku w Chorzowie. Uczyła się w Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Studiowała m.in. na wydziale grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Otrzymała dyplom na Wydziale Grafiki Artystycznej warszawskiej ASP.

Gdy studiowała, rozpoczęła pracę w kostiumografii. Współpracowała m.in. z Andrzejem Wajdą, Romanem Polańskim oraz Jerzym Kawalerowiczem. Jej projekty były doceniane, uznawano je za arcydzieła. Barbara Ptak stworzyła kostiumy do takich filmów jak:

"Nóż w wodzie"

"Faraon"

"Ziemia obiecana"

"Królowa Bona"

"Na kłopoty... Bednarski"

"Perła w koronie"

"Nie lubię poniedziałku"

"Człowiek z M-3".

Barbara Ptak przygotowała kostiumy do ponad 130 sztuk teatralnych, w tym operowych wystawianych we Włoszech. Kostiumografka uchodziła za tytana pracy.