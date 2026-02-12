Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, w grudniu 2025 roku trafił do szpitala na Teneryfie w poważnym stanie, co zmusiło zespół do odwołania koncertów.

Kazik Staszewski o pobycie w szpitalu

"To, co się wydarzyło w moim życiu w ciągu ostatnich 10 dni, było jeszcze wtedy kompletnie nie do wyobrażenia" - napisał. "Jeśli o zdrowie moje chodzi. Chciałbym sprostować, że moje obecne dolegliwości wyniknęły z zaniedbania jakie poczyniłem a nie z powodu nieprawidłowo wykonanego zabiegu usunięcia wyrostka .Parę dni temu moje flaki były tak nieczytelne i dalekie od prrzejrzystości, że na skutek słabości hiszpańskiego doszło do nieporozumienia. Zabieg-powtarzam- został wykonany prawidłowo co dotarło do mnie jak zacząłem to i owo kojarzyć o co na ojomie niełatwo" - wyjaśnił Kazik Staszewski.

Muniek z wizytą u Kazika

W środę 11 lutego Muniek Staszczyk opublikował zdjęcie z Kazikiem Staszewskim. Muzycy spotkali się, by porozmawiać. "Punks Not Dead! Z wizytą u Przyjaciela" - napisał Muniek Staszczyk.

Komentarze fanów

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. "Was dwóch to cały świat. Wszystkiego dobrego dla Was" - napisał jeden z fanów. "Kazik dużo zdrowia, wielka szkoda, że nie mogłeś być w sobotę w Spodku w Katowicach, koncert był perfekcyjny"; "Może jakiś wspólny utwór?" - pisali fani.