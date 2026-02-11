Piotr Pręgowski ma na swoim koncie wiele znakomitych ról. Grał u Stanisława Barei w "Zmiennikach" i Misiu, był Pietrkiem w "Ranczu". Aktor ma na koncie także m.in. występy w "Klanie" i "Polskich drogach". Teraz Piotr Pręgowski postanowił zrobić światową karierę w muzyce.

"Parawany tango"- hit masowego rażenia

Artysta, który za kilka dni skończy 72 lata, jest najstarszym spośród finalistów tegorocznych preselekcji do Eurowizji – i gdyby pojechał na konkurs, byłby jednym z jego najstarszych uczestników w historii "Ja jestem przekonany, że to jest przebój masowego rażenia. To jest, uważam, najsłynniejsza piosenka, jaka powstała w Polsce w XXI wieku" - powiedział Piotr Pręgowski w eurowizyjnej odsłonie podcastu „Studio 96.0” w RMF FM.

Reklama

Fani liczą na Pręgowskiego

Utwór, który aktor stworzył wspólnie z Bartoszem Miecznikowskim, to opowieść o upalnym dniu na plaży. Internauci nie kryją rozbawienia: "Refren jest bardzo chwytliwy i aż zatęskniłem za wakacjami nad Bałtykiem", "Pietrek do Wiednia koniecznie!", "Parawany po zwycięstwo" - piszą fani.

Plażowe "gibango"

"Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Parawany tango, plażowe gibango. To bałtycki nowy taniec godowy" - śpiewa odtwórca roli Pietrka z "Rancza" w swojej piosence na Eurowizję.

Kiedy poznamy polskiego kandydata na Eurowizję 2026?

Polskiego reprezentanta na Eurowizję 2026 poznamy podczas finału krajowych preselekcji, który według aktualnych informacji odbędzie się 7 marca 2026 roku. Lista finalistów, wyłonionych przez komisję TVP, została ogłoszona 14 stycznia 2026 roku, a ostateczny wybór odbędzie się w formie nagranych występów, a nie koncertu na żywo.