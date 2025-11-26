25 listopada 2025 r. zmarł Andrzej Marzec, organizator największych koncertów w Polsce, menedżer i impresario kultury. Informację o jego śmierci przekazali najbliżsi za pośrednictwem oficjalnego profilu na Facebooku.

Pogrążona w smutku rodzina

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 listopada zmarł po ciężkiej chorobie Andrzej Marzec. Organizator największych koncertów, menedżer, impresario kultury. Pogrążona w smutku rodzina" - napisano w pożegnalnym wpisie.

Paweł Kukiz żegna się z przyjacielem

Swoje pożegnanie z Andrzejem Marcem przekazał również Paweł Kukiz. Były lider zespołu Piersi napisał: "Zmarł mój największy w życiu Przyjaciel..." R.I.P. [z ang. — spoczywaj w pokoju]. Pod wpisem informującym o śmierci Andrzeja arca pojawiło się wiele komentarzy wyrażających żal i wspomnienia związane z jego działalnością.

Zawodowa droga Andrzeja Marca

Andrzej Marzec przez ponad dwie dekady pracował w PAGAR-cie, gdzie już w latach 80. sprowadzał do Polski światowe gwiazdy muzyki. Dzięki jego staraniom polska publiczność mogła zobaczyć na żywo takie legendy jak Elton John, Leonard Cohen, Iron Maiden, Depeche Mode, Tina Turner, Pat Metheny Group, Marillion czy Metallica. W 1991 r. Andrzej Marzec założył własną agencję AMC, która kontynuowała jego misję sprowadzania do kraju artystów światowego formatu. Wśród organizowanych przez niego koncertów znalazły się występy Boba Dylana, Beastie Boys, Radiohead, Foo Fighters, Faithless, Massive Attack, Ice T & Body Count, Iggy'ego Popa, Davida Byrne'a, Patti Smith, Camel, Toto, Petera Gabriela oraz wielokrotne koncerty The Cure. To właśnie dzięki niemu zespół The Cure wystąpił w Polsce w 1996, 2000 i 2008 r.