Joanna Kołaczkowska przez lata występowała z kabaretem Hrabi. Nazywana była "carycą polskiego kabaretu". Artystka odeszła po ciężkiej chorobie. Zmagała się z nowotworem mózgu. Zmarła 17 lipca br.

Kabaret Hrabi wspomina Joannę Kołaczkowską

W programie "Halo tu Polsat" zmarłą artystkę wspominali koledzy z kabaretu Hrabi - Dariusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz Pietsch. Przyznali, że nie potrafią pogodzić się z myślą, że nie ma jej już z nimi.

Nie potrafimy wciąż mówić o niej bez suchości w gardle, trudno nadal oswoić się z myślą, że jej nie ma, sam fakt jej odejścia wyparliśmy po prostu. Racjonalnie zdajemy sobie z tego sprawę, że jej już nie ma, a mentalnie wciąż jest w nas niedowierzanie - powiedział Dariusz Kamys.

Artyści podjęli decyzję. Co dalej z kabaretem Hrabi?

Na antenie Polsatu powiedzieli, że nadal będą Hrabi, ale nie zamierzają zastąpić Joanny Kołaczkowskiej inną artystką. Podjęliśmy decyzję, że nadal pozostajemy Hrabi, bo Aśki nie zastąpimy, bo ona jest nie do zastąpienia, ale zmieniliśmy logotyp i w nazwie litera "a" jest duża, na cześć Aśki - stwierdzili.

Tomasz Majer zdradził, że nowy program kabaretu Hrabi będzie o "mężczyznach w męskiej energii". Będziemy grać teraz program o mężczyznach w męskiej energii, ale to jest niesamowite, bo podejmując kolejne decyzje funkcjonujemy w jej energii, w kobiecej energii, mimo że mieliśmy liczebną przewagę przecież- wyjaśnił.

Tak wspominali Joannę Kołaczkowską. Padły wzruszające słowa

Umówiliśmy się, że nadal będziemy robić kabaret, dużo rzeczy mieliśmy obgadane, kiedy Asia jeszcze żyła - dodał. Łukasz Pietsch wyjaśnił, że program na listopad niby wymyśliła cała trójka, ale "to wszystko wymyśliła Asia, to jej inicjatywa". Aśka wymyślała nowe słówka, które na stałe weszły do codziennego użytku, jak "możliw" czy "średniowiecz", "czy ma ktoś chusteczki hig", to stało się własnością narodu, zawsze coś musiała wymyślić, żeby nie było sztampowo- opowiadał. Ze wzruszeniem wyznał, że nie tylko publiczność i kolegów z kabaretu zaskakiwała, ale też samą siebie.