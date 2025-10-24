Marek Perepeczko w pamięci widzów zapisał się rolą w kultowym serialu "Janosik". Wcielił się tam w głównego bohatera. Można go było również oglądać "Wilcze echa", "Potem nastąpi cisza", "Pan Wołodyjowski", "Sara" a także serialu "13 posterunek".

Marek Perepeczko zmarł 20 lat temu. Gdzie go pochowano?

Aktor zmarł 17 listopada 2005 roku w Częstochowie. Niedługo przed 40. rocznicą ślubu z Agnieszką Fitkau-Perepeczko. Aktorka znana m.in. z "M jak miłość" w jednym z najnowszych wywiadów wspominała miłość do swojego męża. Okazuje się, że po 20 latach od jego śmierci prochy aktora spoczną w Częstochowie. Do tej pory jego grób znajdował się na warszawskich Powązkach.

Co zarzucają wdowie po Marku Perepeczce?

Rodzina oraz przyjaciele Marka Perepeczki zarzucali, że wdowa nie dba o jego grób. Agnieszka Fitkau-Perepeczko wyjaśniła oburzającą postawę hejterów w dosyć humorystyczny sposób.

Marek by się śmiał i ja się śmieję, bo jest paragraf za nękanie. Dlatego, że grób świetnie wygląda, a oni dalej swoje. Przecież trudno chodzić na taki grób co parę dni. Szczególnie, że mój PESEL też ma swoje liczby. Ludzie mają tak pusto w głowach czasem, że kompletnie nie myślą. Jeszcze mówią, że "grób Perypeczki" jest nieporządny, ale ona nie wie, gdzie ten grób jest i nie wie, jak się pisze porządnie nazwisko. Mam się przejmować? Wybucham śmiechem- powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Marek Perepeczko będzie miał drugi pogrzeb. Kiedy się odbędzie?

Okazuje się, że sporna sprawa już za chwilę znajdzie swój finał. Jak dowiedział się "Fakt" prochy Marka Perepeczki zostaną ekshumowane a urna przeniesiona do Częstochowy. To tam w latach 1997-2003 aktor pełnił funkcję dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza.

Drugi pogrzeb aktora odbędzie się w najbliższą sobotę, 25 października. Marek Perepeczko spocznie na cmentarzu św. Rocha. W 2014 roku w Alei Najświętszej Maryi Panny odsłonięto ławeczkę z postacią aktora. Cztery lata później nadano jego imię i nazwisko jednej z ulic Częstochowy.