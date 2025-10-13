Ireny Dziedzic, Bogumiła Wander, Krystyna Loska i Edyta Wojtczak - to były wielkie gwiazdy szklanego ekranu czasów PRL. Edyta Wojtczak w styczniu skończy 90 lat i od pewnego czasu nie pokazuje się już na oficjalnych imprezach. Prezenterka niedawno musiała przejść operację.

Dziewczyna z konkursu

Edyta Wojtczak jako spikerka zadebiutowała w 1959 roku. Do TVP trafiła na zaproszenie Ireny Dziedzic, która wypatrzyła ją w konkursie "Piękne dziewczyny na ekrany" tygodnika "Przekrój". Zdjęcie Edyty Wojtczak wysłał na konkurs jej ówczesny chłopak. Pracę w telewizji zaczęła, gdy miała 23 lata. Telewidzowie ją pokochali za charyzmę, elegancję i spokój.

Nagłe zwolnienie

W 1996 roku Edyta Wojtczak została zwolniona z TVP. Odeszła w atmosferze skandalu. Mówiło się, że decyzję tę podjęto z powodu reklamy proszku do prania, w której wzięła udział. Po odejściu z Telewizji Polskiej przeszła do TVN, gdzie m.in. współtworzyła poranne pasmo oraz zajęła się autorskim programem „Między kuchnią a salonem”. Później Edyta Wojtczak wycofała się z życia publicznego. W mediach pojawia się bardzo rzadko, nie udziela wywiadów i unika rozgłosu.

Zamknięta w czterech ścianach

Edyta Wojtczak mieszka w 35-metrowym mieszkaniu w centrum Warszawy. "Kiedyś dzieliłam je z mężem, z którym się potem rozwiodłam. Potem był pies, pies z kotem, dwa koty (...). Od 30 lat mieszkam w tym samym miejscu. Czuję sentyment do tego lokum. To był pierwszy własny kąt po wyjściu spod »skrzydeł rodziców« - wspominała w wywiadzie dla "Poznaniaka" w 1993 roku. Edyta Wojtczak w 1969 r. poślubiła operatora Michała Szymańskiego. W 1981 r. jej mąż zniknął, wyjechał za granicę. Michał Szymański mieszkał w Anglii, następnie w USA, gdzie spotkał się z Jerzym Antczakiem. Zmarł w 1999 r.

Problemy zdrowotne Edyty Wojtczak

"Miałam operowane kolano. Lekarz powiedział jednak, że muszę dużo się ruszać i to jest dla mnie horror, bo niezależnie od tego, czy to kolano mnie bardzo boli, czy mniej, to wychodzę na co najmniej godzinny spacer wokół bloku" - powiedziała Edyta Wojtczak w rozmowie z "Faktem". "Niestety muszę pozostać w domu, bo zdrowie nie pozwala mi wyjść na zewnątrz. Siedzę w mieszkaniu. Rzadko oglądam telewizję. Wolę coś poczytać. Generalnie żyję po swojemu i nie chcę się udzielać publicznie" - mówiła kilka lat temu Edyta Wojtczak w rozmowie z portalem Złota Scena.