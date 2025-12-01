W PRL chętnie jadano ten przysmak. Mowa o ogonach wołowych. Dziś wiele osób pomyśli o nich z niesmakiem. Nic bardziej mylnego. Wołowe ogony to skarbnica naturalnego kolagenu.

Eliksir młodości w zupie

Ogony wołowe przez smakoszy są bardzo cenione. To część wołowiny po ugotowaniu jest delikatna, ma głęboki smak i jest soczysta. Ma przy tym wysoką zawartość kolagenu, czyli białka młodości. Kolagen wspiera zdrowie stawów, skóry i włosów oraz zatrzymuje proces starzenia się.

Reklama

Włosi wiedzą, co dobre

Za wołowymi ogonami przepadają Włosi. W Italii w ogóle bardzo popularne są potrawy z tzw. quinto quarto, czyli podrobów i kawałków mięsa mniej szlachetnych. W Rzymie zajadają się np. coda alla Vacinara, czyli gulaszem z wołowych ogonów. To pyszna, gęsta długo gotowana potrawka z wołowych ogonów, z pomidorami i czerwonym winem. Gdy będziemy w Rzymie, warto spróbować tych delicji.

Orzeźwiający klasyk z PRL, idealny napój na upał. Tonizuje i działa na jelita jak balsam
Orzeźwiający klasyk z PRL, idealny napój na upał. Tonizuje i działa na jelita jak balsam

Zobacz również
Reklama

Klasyczna polska ogonówka - smaczna i bogata w kolagen

Ogonówka, czyli zupa ogonowa, to była klasyka kuchni PRL. Dziś warto do niej wrócić i poszukać w sklepach mięsnych wołowych ogonów. To długo gotowana zupa na ogonach wołowych, z dużą ilością włoszczyzny. Przygotowywano ją np. z dodatkiem przecieru pomidorowego, z ziemniakami lub bez. Zależnie od regionu.

Domowy napój kolagenowy. Jędrna skóra, zdrowe stawy bez drogich suplementów
Domowy napój kolagenowy. Jędrna skóra, zdrowe stawy bez drogich suplementów

Zobacz również

Zamiast kupować drogie preparaty z kolagenem, lepiej przygotować ogonówkę. Regularnie jadana będzie zbawienna dla utrzymania elastyczności i nawilżenia skóry. Wspomoże też regenerację tkanek łącznych. Dzięki temu zupa ogonowa może być wartościowym elementem diety, szczególnie dla osób dbających o zdrowie kości i stawów.

Przepis na ogonówkę, kultową zupę z PRL, skarbnicę kolagenu

Składniki

  • 1 kg ogonów wołowych
  • 3 marchewki
  • 2 pietruszki
  • pół średniej bulwy selera
  • jeden cały por
  • 4 ziemniaki
  • 1 cebula
  • 3 ząbki czosnku
  • Przyprawy: 3 liście laurowe, dwa ziarna ziela angielskiego, pół łyżeczki czarnego pieprzu w ziarnach; po pół łyżeczki: tymianku, majeranku i słodkiej papryki; 1/4 łyżeczki ostrej papryki
  • kilka gałązek koperku
  • sól do smaku
  • 400 ml passaty pomidorowej
  • dwie łyżki masła

Przygotowanie

Umyte, oczyszczone i pokrojone na kawałki ogony wołowe zalewamy wodą i gotujemy przez ok. 45 minut z dodatkiem liści laurowych, ziela angielskiego i ziarnistego pieprzu. Wodę delikatnie solimy. Po tym czasie dodajemy obrane i umyta warzywa - marchew, pietruszkę, cebulę i por. Dodajemy też grzyby. Gotujemy, aż mięso stanie się miękkie - to będzie ok. godziny, może trochę więcej. Posiekaną cebulę i czosnek podsmażamy na maśle, dodajemy przyprawy i passatę. Wywar z warzywami i ogonami cedzimy. Mięso i marchewkę władamy z powrotem do wywaru. Dajemy drobno pokrojone ziemniaki i gotujemy do miękkości. Dodajemy passate z cebulą i przyprawami, gotujemy jeszcze kilka minut. Ogonówka gotowa. Zupę ogonową podajemy posypaną koperkiem. Smacznego!