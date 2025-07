Jerzy Michotek urodził się w Częstochowie 31 sierpnia 1921 r., ale do 1939 roku mieszkał we Lwowie. Pochodził z rodziny o korzeniach ormiańskich, od pokoleń osiadłej we Lwowie. Jego ojciec Feliks był właścicielem cukierni mieszczącej się w starej kamienicy nr 24 w Rynku.

Serca należy do Lwowa

II wojnę światową przeżył w sowieckich łagrach. Po wojnie osiedlił się we Wrocławiu. W 1950 roku ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalnością historyk literatury polskiej. Ale jego serce najmocniej biło na scenie. Po studiach przeniósł się do Warszawy, gdzie zdał eksternistyczny egzamin aktorski i reżyserski. Podczas studiów prowadził teatr akademicki i cykl audycji radiowych "Wesoła Wrocławska Karuzela". W latach 1953–1961 aktor Teatru Syrena. Szybko zyskał status gwiazdy, lwowskiego barda. "Dla mnie Lwów to samo życie. Pogoda. Antyfałsz"- powiedział w jednym z wywiadów.

Kariera Jerzego Michotka

W 1956 r. Jerzy Michotek zadebiutował na dużym ekranie rolą Jana Flisaka w filmie "Sprawa pilota Maresza". Występami w serialach "Polskie drogi" (1976) i "Dom" (1980) podbił serca widzów. W "Domu" zagrał Tolka Pocięgłę, repatrianta wracającego do kraju o kulach. Potem były role m.in. w komedii "Wyjście awaryjne", "Jance" i "C.K. Dezerterach". Jerzy Michotek także śpiewał, koncertował i nagrywał płyty. Popularyzował przedwojenna kulturę ukochanego Lwowa.

Choroba i śmierć Jerzego Michotka

Jerzy Michotek chorował na serce. Zmarł w samotności. Dziennikarz Marek Różycki jr wspominał, że rozmawiał z artystą niedługo przed jego śmiercią. "Kochający ludzi, uczynny, bezinteresowny, serdeczny, przyjazny - umierał w ogromnym osamotnieniu, w dyskomforcie psychicznym i wielkim niedostatku" - napisał.