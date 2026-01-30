W książkach tej autorki zaczytywały się przez lata kolejne pokolenia Polaków. Zwłaszcza nastolatkowie czasów PRL znali jej twórczość. Pisała książki, ale publikowała również na łamach kultowej gazety czasów PRL, którą był "Przekrój".

Kim była Mira Michałowska?

Autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży urodziła się 23 listopada 1914 roku w Łodzi. Gdy zmarła miała 92 lata. Mira Michałowska przyszła na świat w rodzinie urzędniczej Zandel. W latach 1919-1925 mieszkała w Gdańsku.

Gimnazjum skończyła w Łodzi. Po maturze postanowiła studiować w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. W 1935 została aresztowana za współpracę z tygodnikiem „Kronika”, związanym z Komunistyczną Partią Polski. Sprawę umorzono po pół roku.

Gdzie wyjechała Mira Michałowska?

Gdy miała 23 lata wyszła za mąż za fizyka Ignacego Złotowskiego. Wraz z mężem wyjechała do Paryża i tam chodziła na wykłady z historii cywilizacji i socjologii w Collège de France. Gdy wybuchła II wojna światowa była sekretarzem redakcji paryskiego tygodnika "Czarno na białym". W 1940 roku ewakuowała się do Casablanki a rok później do Stanów Zjednoczonych.

Mira Michałowska do 1944 roku pracowała w radiu w Nowym Jorku przy audycjach w języku polskim, a później w polskiej sekcji Biura Informacji Wojennej, gdzie przygotowywała ulotki przeznaczone do zrzutów nad okupowaną Polską. Po wojnie zaczęła pracować w tygodniku "Time". Jako Mira Złotowska publikowała na łamach "Harper’s Magazine". Zaczęła pracować jako tłumaczka literatury amerykańskiej.

Emigracja była dla niej okazją do poznania takich osobistości jak Julian Tuwim, Oskar Lange, czy Stefan Arski. Mira Michałowska w 1947 roku po raz drugi wyszła za mąż. Już jako Mira Michałowska wraz z mężem Jerzym, który był dyplomatą i tłumaczem, wyjechała do Anglii. Po powrocie do Polski w 1953 roku zamieszkała w Warszawie. W latach 1956-1960 ponownie opuściła kraj i wraz z mężem, który był szefem Misji Polskiej przy ONZ zamieszkała w Nowym Jorku.

Pod jakim pseudonimem pisała Mira Michałowska?

Mira Michałowska postanowiła zająć się pisaniem. Spod jej pióra wyszły takie książki jak:

Nie tylko o hamburgerze: kuchnia amerykańska

Portret nocą malowany

Ania i Ewa i Marian i Rusak i Tatry, no i Dżo

Sezamki

Gertruda Stein

Wojna domowa

Wojna domowa trwa

Te dwie ostatnie początkowo były "prozą w odcinkach", którą Mira Michałowska publikowała pod pseudonimem Maria Zientarowa na łamach "Przekroju" w latach 50. i 60. czasów PRL. W formie książki wydano je po raz pierwszy w 1964 roku w "Czytelniku".

Ta książka Miry Michałowskiej jest kultowym serialem

"Wojna domowa" była opowieścią o życiu dwóch rodzin. Wielu Polaków z pewnością zna z pewnością serial czasów PRL o tym samym tytule. Nie jest to przypadek.

Mira Michałowska jako Maria Zientarowa była autorką scenariusza tej kultowej produkcji. Serial cieszył się tak ogromnym powodzeniem, że po pierwszych siedmiu odcinkach, powstało kolejne osiem. Mira Michałowska odeszła 19 sierpnia 2007 roku. Została pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie.