Wielki QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Nie poddawaj się na pytaniu nr 8
dzisiaj, 10 minut temu
Historia Polski w czasach PRL to nie jest najspokojniejszy i najmniej burzliwy okres. Pamiętacie, co się wówczas działo? W tym wielkim quizie sprawdzamy Waszą wiedzę na temat wydarzeń tamtych czasów. Nie poddawajcie się i odpowiedzcie na wszystkie pytania.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama