W książkach tej autorki zaczytywały się przez lata kolejne pokolenia małych Polaków. Pisywała również dla tych nieco starszych. Maria Krüger, bo o niej mowa, to pisarka, która popularność zdobyła w czasach PRL.
Kim była Maria Krüger?
Maria Krüger była autorką poczytnych książek dla dzieci, ale także dla młodzieży. Pisarka urodziła się 6 września 1904 w Warszawie. Gdyby żyła obchodziłaby właśnie 122. urodziny. Maria Krüger była córką Edmunda Krügera i Anieli Pauliny z Dobosiewiczów. Jej starszą siostrą była Halina Bielińska, polska reżyserka filmowa.
Maria Krüger ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym UW oraz na Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Zanim została znaną pisarką dla dzieci i młodzieży, pracowała jako ekonomistka. Debiutowała w piśmie dla dzieci "Płomyczek". Jej twórczość publikował także "Świerszczyk", "Płomyk" oraz przedwojenne pisma: "Dziatwa", "Słonko" i "Poranek".
Kiedy Maria Krüger zaczęła pisać książki?
Pisarka w czasie wojny uczestniczyła w powstaniu warszawskim. Po wojnie podjęła pracę w Ministerstwie Kultury i Sztuki, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pod koniec lat 40. Maria Krüger pracowała w Konsulacie Polskim w Bernie. Gdy wróciła do Polski przez rok prowadziła teatr lalkowy w Rabce. W latach 1950-1952 prowadziła redakcję audycji dla kobiet w Polskim Radiu a w latach 1955–1956 pracowała w TVP. To ona wymyśliła kultową audycję dla dzieci telewizji czasów PRL. Był nią "Miś z okienka".
Ta książka Marii Krüger wciąż jest szkolną lekturą
Książka, która do dziś jest szkolną lekturą i którą napisała Maria Krüger, jest "Karolcia". Powstałą w 1959 roku i przetłumaczono ją na kilka języków. Do dziś zaczytują się w niej kolejne pokolenia polskich dzieci.
Maria Maria Krüger napisała również drugą część tej książki pod tytułem "Witaj Karolciu!". Choć w 2008 roku rozpoczęto ekranizację tej szkolnej lektury, nie została ukończona. Młodzi Polacy zaczytywali się w jej utworach takich jak:
- Klimek i Klementynka
- Apolejka i jej osiołek
- Serce dzwonu
- Odpowiednia dziewczyna
- Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć!
- Godzina pąsowej róży
Ta ostatnia, czyli "Godzina pąsowej róży" była jej najbardziej znaną powieścią dla młodzieży. Książka ta doczekała się adaptacji filmowej i radiowej. Film był hitem wśród nastolatek. Zagrały w nim takie gwiazdy kina czasów PRL jak Elżbieta Czyżewska, Lucyna Winnicka, Barbara Ludwiżanka. Maria Krüger zmarła 13 sierpnia 1999 roku. Pochowana jest wraz z rodzicami i siostrą na warszawskich Powązkach.
