Przez lata Jan Kulczyk był najbogatszym Polakiem. Zgromadził znaczny majątek. Jan Kulczyk zmarł nagle, nikt nie był gotowy na jego odejście. Do śmierci biznesmena doszło po wydawało się nieskomplikowanym zabiegu, który przeszedł w Wiedniu. We wtorek 29 lipca mija 10. rocznica jego śmierci. Jan Kulczyk został pochowany na cmentarzu jeżyckim w Poznaniu, w rodzinnym grobie, w którym zaledwie dwa lata wcześniej został pochowany ojciec biznesmena, Henryk Kulczyk.

Co odziedziczyły dzieci Jana Kulczyka?

Po śmierci Jana Kulczyka, jego majątek został podzielony między jego dzieci: Dominikę i Sebastiana. Sebastian Kulczyk otrzymał aktywa "Kulczyk Investments" i udziały w "Ciech". Dominika Kulczyk odziedziczyła udziały w Polenergii i aktywa o wartości 7 miliardów złotych. Jest prezeską Kulczyk Foundation, fundacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Reklama

Reklama

Dominika Kulczyk o ojcu

"Mój tato zawsze wznosił toasty za miłość i często powtarzał, że kocha się nie za coś, ale pomimo czegoś. Rodzice wpoili mi, że każdy z nas ma w sobie wyjątkowy pierwiastek i naszym zadaniem jest go pielęgnować, by uszczęśliwić siebie oraz innych" - mówiła Dominika Kulczyk w wywiadzie, którego udzieliła "Wysokim Obcasom". "Dlatego staram się, żeby ludzie, wśród których żyję, byli szczęśliwi. Nie tylko moje dzieci, które, co oczywiste, kocham najbardziej. Przypuszczam, że w to, co ja robię dla innych ludzi, jest też wpisana miłość własna. Bo żeby kochać innych, trzeba kochać siebie" - podkreśliła.

"Byłeś miłością"

W piątą rocznicę śmierci Jana Kulczyka w 2020 roku Dominika Kulczyk wrzuciła na Facebooka stare zdjęcie z tatą, które opatrzyła podpisem: "Tatku, byłeś miłością, pięknie połączony z wszystkim, co piękne: swoim sercem, drugim człowiekiem, światem... Dziękuję".