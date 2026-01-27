"Zły" Leopolda Tyrmanda

"Zły" Leopold Tyrmanda stał się pierwszym powojennym bestsellerem. Powieść wydano w 1955 r. Książkę reglamentowano w księgarniach, żeby ograniczyć spekulacje - ludzie stali w kolejkach, żeby ją kupić. Leopold Tyrmand opisał w niej barwnie rzeczywistość powojennej Warszawy i życie przestępczego podziemia, z którym walczy anonimowy mściciel o białych oczach, czyli tytułowy "Zły". Książka była hitem, ale Leopold Tyrmand kokosów na niej nie zarobił. Warszawie. Dostał za nią talon na samochód. "Zły" zrobił karierę za granicą, przetłumaczono go na kilkanaście języków.

Reklama

"Raz w roku w Skiroławkach" Zbigniewa Nienackiego

W 1983 roku ukazała się dwutomowa powieść Zbigniewa Nienackiego "Raz w roku w Skiroławkach". To była książka, o której mówili wszyscy, także ci, którzy jej nie przeczytali. Otaczała ją atmosfera skandalu. Mówiono, że jest tam "literacka pornografia" - tak są opisane sceny erotyczne. Akcja powieści rozgrywa się w fikcyjnej wsi Skiroławki na Mazurach, której pierwowzorem jest Jerzwałd. Poruszająca tematy psychologiczne, kryminalne i społeczne powieść największą sławę zyskała dzięki wątkom obyczajowym oraz opisowi życia seksualnego mieszkańców Skiroławek.

"Pestka" Anki Kowalskiej

"Pestka" Anki Kowalskiej ukazała się w 1964 r. To melodramatyczna opowieść o dziejach życia Agaty, ekscentrycznej poetki, która wikła się w romans z żonatym mężczyzną Borysem. Narratorem powieści jest Sabina, przyjaciółka Agaty, z której perspektywy poznajemy losy tego trudnego związku. Książka cieszyła się zawrotną popularnością, byłą wielokrotnie wznawiana, przetłumaczono ją na pięć języków. Anka Kowalska była na ustach wszystkich, jeździła na spotkania autorskie, na które przychodziły tłumnie kobiety. Traktowały ją jak bliską osobę, czasem zarzucały jej, że jest przeciwko małżeństwu. W 1995 r. Krystyna Janda wyreżyserowała na podstawie "Pestki" film, w którym zagrała główną rolę kobiecą.

Reklama

"Wszyscy jesteśmy podejrzani" Joanny Chmielewskiej

"Wszyscy jesteśmy podejrzani" to najpopularniejsza książka kryminalna Joanny Chmielewskiej. Ta komedia detektywistyczna ukazała się w 1966 roku. Akcja toczy się w pracowni projektów architektonicznych. Joanna pragnie napisać powieść kryminalną, wymyśla, że ofiarą pada jeden z kolegów z pracy. Pewnego dnia dzieli się tym pomysłem z resztą współpracowników i towarzystwo bawi się w grę intelektualną - symulowane zabójstwo w biurze projektów. Kilka godzin później zabójstwo zdarza się naprawdę. Okazuje się, że większość pracowników miała motyw, by pozbyć się nielubianego kolegi, i nikt nie wychodzi spoza ścisłego kręgu podejrzeń.

"Wizyta" Stanisławy Fleszarowej Muskat

Ogromną popularnością cieszyły się książki Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Jedną z najbardziej uwielbianych w jej dorobku jest "Wizyta" (1971), ostatnia część trylogii o losach wysłanej na roboty do Niemiec Magdaleny, która sprzedała się w nakładzie 370 tys. egzemplarzy. Jej debiutancka powieść z 1958 r. "Pozwólcie nam krzyczeć" doczekała się aż siedmiu wznowień. Wszystko, co napisała Fleszarowa-Muskat, znikało z księgarń w błyskawicznym tempie.