W jego książkach zaczytywały się i nadal zaczytują kolejne pokolenia Polaków. Marek Hłasko, bo o nim mowa, do dziś uchodzi za jednego z kultowych i ciekawych polskich autorów, który tworzył w czasach PRL.
Kim był Marek Hłasko?
Marek Hłasko, który był autorem takich książek jak "Pierwszy krok w chmurach", czy "Palcie ryż każdego dnia" urodził się 14 stycznia 1934 roku w Warszawie. Gdyby żył obchodziłby właśnie 92. urodziny.
Marek Hłasko był synem Macieja i Marii Hłasko. Jego ojciec był urzędnikiem państwowym. Niestety małżeństwo rodziców pisarza nie przetrwało próby czasu. Para rozwiodła się w 1937 roku. Mały Marek podczas II wojny światowej mieszkał z matką.
Tak sam o sobie mówił Marek Hłasko
Pisać zaczął po wojnie. Mówił, że stanowi "produkt czasu wojny, głodu i terroru". To, co przeżył w tym czasie, odbiło się na jego twórczości. Nie potrafię wymyślić opowiadania, które nie kończyłoby się śmiercią, katastrofą, samobójstwem czy też więzieniem. Nie ma w tym żadnej pozy na silnego człowieka, o co posądzają mnie niektórzy - wyznał swego czasu.
Marek Hłasko wraz z matką mieszkał nie tylko w Warszawie, ale również w Częstochowie, Chorzowie, Białymstoku oraz Wrocławiu. Choć chodził do szkoły średniej, ale jej nie skończył. We Wrocławiu pracował w stoczni. Był również kierowcą ciężarówki. Po godzinach pisał.
Do kogo porównywany był Marek Hłasko?
Jego debiutem literackim było opowiadania "Pierwszy krok w chmurach". Wydano je w 1955 roku, ale dopiero rok później zrobiło się o nich głośno.
Stał się naszym głosem, naszym Jamesem Deanem, Elvisem Presleyem - nikt nie miał takiego wpływu na młodzież. Chwytaliśmy za pióra, każdy chciał być Hłaską - mówił Henryk Grynberg. Spod pióra Marka Hłaski wyszły takie książki jak:
- "Ósmy dzień tygodnia"
- "Palcie ryż każdego dnia"
- "Pętla"
- "Baza Sokołowska"
- "Następny do raju"
- "Cmentarze"
- "Wszyscy byli odwróceni"
- "Piękni dwudziestoletni"
- "Baza ludzi umarłych".
Ten bestseller Marka Hłaski został zekranizowany
Ta ostatnia powieść, czyli "Baza ludzi umarłych" została zekranizowana. Marek Hłasko był współautorem scenariusza. Pod koniec lat 50. a dokładnie w 1958 roku postanowił opuścić Polskę. Wyjechał do Paryża, potem mieszkał też w Niemczech, Izraelu oraz Stanach Zjednoczonych.
Co wyryto na grobie Marka Hłaski?
Marek Hłasko odszedł 14 czerwca 1969 w niemieckim Wiesbaden. Powodem jego śmierci było przedawkowanie leków. Jego prochy sprowadzono do Polski w 1975 roku. Marek Hłasko został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Matka pisarza zasugerowała, by na jego grobie wyryto sentencję: "Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni".
