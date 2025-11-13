W kultowej komedii "Nie lubię poniedziałku" w reż. Tadeusza Chmielewskiego zagrał… samego siebie, czyli popularnego aktora Bohdana Łazukę, który po ciężkiej nocy wraca o świcie do domu ulicami Warszawy. Wylansował m.in. przebój "Przeklnę cię", który zaśpiewał po raz pierwszy w duecie z Barbarą Krafftówną w odcinku "Kabaretu starszych panów" pt. "Niespodziewany koniec lata" z 1962 r.

"Wiązałem się z paniami na jedna noc"

Bohdan Łazuka ma za sobą bardzo bogate życie uczuciowe. Pięć razy stawał na ślubnym kobiercu. W tym dwa razy z jedną kobietą. "Moi przyjaciele i znajomi zdawali sobie sprawę, że mogę być niestały w uczuciach, i przywidywali, że na jednej żonie się nie skończy. A nawet na dwóch żonach" - stwierdził w swojej autobiografii pt. "Przypuszczam, że wątpię". Artysta był bożyszczem kobiet i chętnie korzystał ze swojej popularności. "Wiązałem się z paniami na jedną noc" - przyznawał po latach.

Piekielnie zazdrosny damski bokser

Bohdan Łazuka miał na koncie wiele romansów, m.in. z ikonami polskiego kina, takimi jak Iga Cembrzyńska czy Kalina Jędrusik. Jego pierwszą żoną została aktorka Barbara Wrzesińska. Pobrali się w 1962 r. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu, trwało zaledwie trzy miesiące. "Byłem o nią chorobliwie zazdrosny. Baśka używała życia, z połową Warszawy była na ty" - wspominał w rozmowie z Karoliną Prewęcką, autorką książki "Przypuszczam, że wątpię". Po latach Barbara Wrzesińska poczyniła szokujące wyznanie. "Czy czegoś żałuję? Może... pierwszego, na szczęście krótkiego, małżeństwa. Człowiek, który miał pozornie dużo osobistego uroku, okazał się damskim bokserem" - powiedziała "Tele Tygodniowi".

Kolejne żony Bohdana Łazuki

Po rozwodzie z pierwszą żoną Bohdan Łazuka ponownie się ożenił, tym razem z tancerką Danielą Pacholczyk. Druga żona artysty była solistką w Teatrze Wielkim. Tym razem także się nie udało. Trzecią żoną Bohdana Łazuki została tancerka Małgorzatą Viresco. Z tego związku urodzi się syn, Adam. I znowu był rozwód. Potem Bohdan Łazuka związał się z lekarką Anną, ale wkrótce zrozumiał, że to Renata Węglińska jest miłością jego życia. W 2010 r. stanął po raz drugi na ślubnym kobiercu z byłą żoną. O dwójce swoich dzieci artysta mówi, że to "jedyne, co mu się w życiu udało".