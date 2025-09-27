Stanisława Celińska zagrała wiele doskonałych ról, m.in. w "Krajobrazie po bitwie" czy w "Nocach i dniach". Jest cenioną aktorką teatralną. Stanisława Celińska także śpiewa i wydaje płyty - albumy "Atramentowa" czy "Nowa Warszawa" podbiły serca publiczności. Artystka chętnie koncertuje i ceni sobie niezwykle kontakt z publicznością.

Konieczna pilna operacja

W sobotę 27 września Stanisława Celińska opublikowała na Facebooku wpis, który mocno zasmucił jej fanów. Musi odwołać koncerty, zaplanowane na październik i listopad z powodu problemów ze zdrowiem. "Drodzy Państwo! Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z Państwem po występach. Powiadomię Was o moim powrocie. Ślę wszystkim serdeczności i dziękuję za okazywaną mi życzliwość i serce. Wasza Stasia" - napisała artystka.