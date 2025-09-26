Nowy singiel Lady Pank. Kto stoi za "Kalifornią"?
Lady Pank prezentuje trzecią po "Motylach" i "Uciekaj" piosenkę z nadchodzącej nowej płyty. Za tekst piosenki "Kalifornia" odpowiadają lider zespołu Muchy Michał Wiraszko oraz Jan Borysewicz.
"Kalifornię" można potraktować jako uzupełnienie do "Uciekaj", gdzie zespół śpiewał o życiu w pełnym populistycznych haseł, czarno-białym świecie. Kalifornia symbolizuje mityczną krainę pełną słońca i muzyki, wody i wiatru, miejsce, gdzie nie istnieją problemy. Jest symbolem wolności, beztroski i uśmiechu. Czasami tęsknię za byciem w takim miejscu, choć wiem, że moje wyobrażenie jest tylko złudzeniem i że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma – mówi Borysewicz.
Teledysk do piosenki "Kalifornia"
Premierze utworu towarzyszy teledysk w reżyserii Pascala Pawliszewskiego. Piosenka pojawi się na nowym studyjnym wydawnictwie zespołu, które ukaże się w jubileuszowym dla zespołu roku 2026.
Lady Pank rusza w trasę. Kiedy koncerty z okazji 45-lecia?
To będzie także rok trasy koncertowej z okazji 45-lecia działalności artystycznej. Oto dokładne terminy koncertów:
- 20.02 | Groeningen, Holandia
- 21.02 | Rotterdam, Holandia
- 22.02 | Eindhoven, Holandia
- 6.03 | Nowy Jork, USA
- 7.03 | Chicago, USA
- 8.03 | Toronto, Kanada
- 14.03 | Warszawa, Torwar
- 23.03 | Wrocław, Hala Stulecia
- 17.04 | Manchester, UK
- 18.04 | Birmingham, UK
- 19.04 | Londyn, UK
- 26.04 | Kraków, Tauron Arena
- 15.05 | Katowice, Spodek
- 24.05 | Gdańsk, Ergo Arena
