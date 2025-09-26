Nowy singiel Lady Pank. Kto stoi za "Kalifornią"?

Lady Pank prezentuje trzecią po "Motylach" i "Uciekaj" piosenkę z nadchodzącej nowej płyty. Za tekst piosenki "Kalifornia" odpowiadają lider zespołu Muchy Michał Wiraszko oraz Jan Borysewicz.

"Kalifornię" można potraktować jako uzupełnienie do "Uciekaj", gdzie zespół śpiewał o życiu w pełnym populistycznych haseł, czarno-białym świecie. Kalifornia symbolizuje mityczną krainę pełną słońca i muzyki, wody i wiatru, miejsce, gdzie nie istnieją problemy. Jest symbolem wolności, beztroski i uśmiechu. Czasami tęsknię za byciem w takim miejscu, choć wiem, że moje wyobrażenie jest tylko złudzeniem i że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma – mówi Borysewicz.

Teledysk do piosenki "Kalifornia"

Premierze utworu towarzyszy teledysk w reżyserii Pascala Pawliszewskiego. Piosenka pojawi się na nowym studyjnym wydawnictwie zespołu, które ukaże się w jubileuszowym dla zespołu roku 2026.

Lady Pank rusza w trasę. Kiedy koncerty z okazji 45-lecia?

To będzie także rok trasy koncertowej z okazji 45-lecia działalności artystycznej. Oto dokładne terminy koncertów: