Lady Pank to zespół, który ma na swoim koncie takie hity jak "Mniej niż zero", "Minus 10 w Rio", "Zawsze tam, gdzie Ty" czy "Fabryka małp". Zespół powstał w 1981 roku. Na koncie ma również m.in. ścieżkę dźwiękową do animacji "O dwóch takich, co ukradli Księżyc".

Piosenki takie jak "Marchewkowe pole", "Dwuosobowa Banda" i "Siedmioramienna tęcza" stały się również przebojami, które śpiewają kolejne pokolenia.

Co znaczy nazwa Lady Pank?

Nazwa Lady Pank pochodzi od pierwszej zarejestrowanej przez zespół piosenki. Była to kompozycja zaśpiewana przez Jana Borysewicza a chodzi o utwór "Mała Lady Punk". Muzycy nie chcieli, by nazwa zespołu sugerowała, że grupa gra punk rocka, więc drugi człon nazwy zmienili na "pank". Kariera zespołu rozwinęła się w latach 80. i 90.

Już od ponad 40 lat Lady Pank jest obecny na scenie i nie zamierza z niej schodzić. Niedawno w podcaście "Bliskoznaczni" Jan Borysewicz wyznał, że rozmawiał o tym z Januszem Panasewiczem, który jest wokalistą zespołu.

Trzy miesiące temu go pytam: "Janusz, jak myślisz, ile lat jeszcze damy radę? 10 lat damy?". "Jak zdrowie pozwoli". [...] Ja się czasem obawiałem jeszcze rok czy dwa lata temu i mówię "Kurde, jak Panas powie, że dosyć, to ja biorę nowego wokalistę". Ja będę chciał jeszcze grać. Tak sobie pomyślałem, wiesz, tak po cichu. Czy tam głośno? W każdym razie, na tę chwilę widzę, że to nam nie grozi - mówił Borysewicz w rozmowie z Nosowską i jej synem.

Lady Pank wydał nowy singiel. Kiedy nowa płyta zespołu?

Już w listopadzie na rynku ma ukazać się nowa płyta Lady Pank. To będzie 19. album studyjny zespołu i pierwszy od czterech lat. W 2021 roku zespół wydał płytę pod tytułem "LP40".

Lady Pank właśnie wypuścił nowy singiel. Utwór "Uciekaj" to już druga piosenka, która promuje listopadowy album zespołu. Wcześniejszy miał tytuł "Motyle".

Chciałbym zbawić Polskę/ Na następny wiek/Drogi mój doktorze, ma pan na to lek? - śpiewa w nim Janusz Panasewicz. Autorem tekstu jest Andrzej Mogielnicki. Teledysk do tej piosenki wyreżyserował Maciej Taichman.

Kto występuje w zespole Lady Pank?

Zespół Lady Pank od 2001 roku występuje w niezmienionym składzie. Muzycy należący do zespołu to: