Janusz Gajos 23 września 2025 r. obchodzi 86. urodziny. Uwielbiany przez publiczność aktor Zagrał wiele znakomitych ról. Jego zawrotna popularność zaczęła się od serialu "Czterej pancerni i pies". Był też m.in. rewelacyjnym Tureckim w "Kabarecie Olgi Lipińskiej". Aktor z wielkim powodzeniem grał też w teatrze - w 2022 r. zrezygnował z etatu w Teatrze Narodowym. Janusz Gajos zagrał m.in. w takich produkcjach jak : "Żółty szalik", "Kamerdyner", "Wahadełko", "Piłkarski poker", "Szczęśliwego Nowego Jorku", "Rojst", "Ekstradycja", "Przesłuchanie". Ma na swoim koncie też wiele świetnych ról w Teatrze Telewizji, m.in. "Ławeczka", "Bigda idzie", "Opowieści Hollywood".

Bożyszcze kobiet

Janusz Gajos był bożyszczem kobiet. Jak sam przyznawał, był też bardzo wrażliwy na kobiece wdzięki. Jego trzy małżeństwa nie były jednak udane. Zmieniła to dopiero czwarta wybranka aktora, Elżbieta Gajos. Aktor twierdzi, że czwórka to jego szczęśliwa liczba. Za czwartym razem dostał się też do szkoły aktorskiej.

Reklama

Pierwsza żona Janusza Gajosa

Reklama

Pierwszą żonę poznał, gdy kręcił serial „Czterej pancerni i pies”. Podczas nagrań doszło do wypadku, po którym aktor poszedł na miesiąc do szpitala. Tam poznał laborantkę Zoję. To było nagłe i gwałtowne uczucie. Zakochali się w sobie i pobrali. Zamieszkali w Łodzi. Aktor jednak bardzo dużo pracował i młoda żona bywała długo sama. Po trzech latach Zoja zostawiła Janusza Gajosa dla Janusza Herdera, jego kolegi z teatru.

Dwa kolejne małżeństwa

Drugą żoną Janusza Gajosa została piękna aktorka Ewa Miodyńska. Poznali się, gdy po rozwodzie z Zoją aktor przeprowadził się do Warszawy. Po ślubie aktorka zrezygnowała z kariery i poświęciła się domowemu ognisku. W 1978 roku Janusz Gajos spotkał Barbarę Nabiałczyk, telewizyjną realizatorkę "Kabaretu Olgi Lipińskiej" i szaleńczo się w niej zakochał. Kobieta była wtedy żoną aktora Tadeusza Borowskiego. Gajos i Nabiałczyk wzięli rozwody, a potem stanęli na ślubnym kobiercu. W 1980 roku na świat przyszło jedyne dziecko aktora, córka Agata. Niestety, trzecie małżeństwo aktora także zakończyło się rozwodem, a on doszedł do wniosku, że nie jest stworzony do bycia mężem.

Czwarte, szczęśliwe małżeństwo

Janusz Gajos poznał Elżbietę Brożek w 1989 r., kiedy występował w krakowskim Starym Teatrze. Jego przyszła żona była tam dyrektorką ds. kultury. "Chciałam zaprosić go na spotkanie. Po przedstawieniu poszłam do jego garderoby i otrzymałam numer telefonu" - wspominała początki ich znajomości żona aktora. Janusz Gajos nie od razu znalazł czas na spotkanie, ale Elżbieta Brożek była wytrwała. "Pojechałem do Krakowa i na dworcu kupiłem róże. To była najlepsza decyzja w moim życiu" - wspominał aktor. "Mężczyzna powinien żenić się dopiero po czterdziestce, kiedy ma już za sobą kawałek życia" - twierdzi aktor.