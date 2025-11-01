QUIZ. Historia czasów PRL. Powtórka z ważnych wydarzeń. 8/10 to będzie dobry wynik!
dzisiaj, 25 minut temu
W tym quizie o historii czasów PRL pytamy o najważniejsze zdarzenia i daty m.in. nazwę PRL, strajki czy "Solidarność". Jeśli pamiętasz te wydarzenia i ich daty, to rozwiążesz nasz quiz bez problemu. A nawet jeśli czegoś nie pamiętasz, to warto się z nim zmierzyć. W końcu to też nauka. To co? Zaczynamy?
