Solejukowa, wójt czy Hadziuk - kto to powiedział? Trudny i szybki QUIZ dla wielbicieli "Rancza"
dzisiaj, 43 minuty temu
Mijają lata, a serial "Ranczo" cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Przybywa nowych wielbicieli serialowej rzeczywistości. Nadal zaskakująco aktualne i nieodparcie zabawne są wątki wójta, proboszcza oraz bywalców ławeczki przed gminnym sklepem. Pamiętacie kultowe teksty z serialu? Nie będzie łatwo, bo było ich wiele. Rozwiążcie nasz QUIZ.
