Izabela Trojanowska urodziła się 22 kwietnia 1955 roku. Jest znaną aktorką i piosenkarką. Teraz występuje w serialu "Klan". Wcześniej widzowie podziwiali ją np. w serialu "Kariera Nikodema Dyzmy". Izabela Trojanowska jest też piosenkarką, wylansowała wiele przebojów, to m.in. "Podaj cegłę" czy "Wszystko, czego dziś chcę".

"Roznosi mnie energia"

Niedawno Izabela Trojanowska wystąpiła podczas 62. KFPP w Opolu. W tym roku skończyłam 70 lat i sama w to nie mogę uwierzyć, bo roznosi mnie energia. Mam mnóstwo planów na przyszłość. Nie wiem, od czego zacząć. I dobrze, niech tak będzie. Jak ma się energię, plany i publiczność, to chyba to jest to, o co nam chodzi w tym zawodzie - powiedziała reporterce Jastrząb Post.

Izabela Trojanowska zdradziła, dlaczego nie świętowała urodzin

To nie jest święto moje, tylko mojej mamy, która mnie urodziła. Ja się tylko cieszę, że znalazłam pasję - cudny zawód, który już tyle lat stanowi dla mnie wielką przyjemnością - powiedziała Izabela Trojanowska w wywiadzie.