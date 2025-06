Robert Brylewski urodził się w Warszawie. Był dzieckiem artystów Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Kiedy rodzice się rozwiedli przeprowadził się z matką do Warszawy. W liceum poznał Kazika Staszewskiego, z którym wspólnie dzielili pasję do muzyki.

Robert Brylewski wyznaczał nowe nurty w muzyce

Robert Brylewski w 1979 roku został współzałożycielem zespołu Kryzys. Jak przypomina "Super Express" to była jedna z pierwszych w Polsce punkowych kapel. Gdy zespół zakończył działalność Robert Brylewski w 1981 roku razem z Tomaszem Lipińskim stworzyli Brygadę Kryzys.

Zespół ten łączył punkową energię z elementami nowej fali. Album "Czarna Brygada", który nagrali do dziś uchodzi za jeden z najlepszych i najważniejszych dla muzyki alternatywnej w Polsce.

Brylewski sięgał po różne gatunki muzyczne. W 1983 roku założył zespół Izrael, który wykonywał muzykę reagge. Zespół Armia, w którym działał wraz z Tomaszem Budzyńskim łączył punk z mistyką i poezją. Często był poza systemem a jego muzyka również wyznaczała nowe szlaki na polskim rynku muzycznym. Robert Brylewski poza tym, że występował na scenie, założył również studio nagraniowe Złota Skała. Wydawane tam były płyty, których unikały państwowe wytwórnie.

Brutalny atak na Roberta Brylewskiego. Co wydarzyło się na warszawskiej Pradze?

Gdyby nie tragiczna pomyłka Robert Brylewski tworzyłby do dziś. Wraz ze swoją partnerką przebywał w jej mieszkaniu na warszawskiej ulicy Targowej. To właśnie tam, w nocy rozegrał się dramat, który pozbawił go życia.

Do drzwi zaczął dobijać się mężczyzna. Był nim Tomasz J. Mężczyzna zmagał się z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniem. Kiedy wtargnął do mieszkania, w którym przebywał Brylewski i jego partnerka był pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Dobijał się do drzwi, bo myślał, że w mieszkaniu przetrzymywana jest jego matka. Kobieta według jego urojeń miała wołać o pomoc.

Robert Brylewski w szpitalu walczył o życie

Robert Brylewski został przez Tomasza J. brutalnie zaatakowany. Mężczyzna uderzył go w głowę, kopał i bił, gdy ten się przewrócił. Nie udało się go powstrzymać przed dalszym atakiem. Brylewski został przewieziony do szpitala. Przeszedł operację. Rokowania były dobre, ale jego stan się pogorszył. Lekarze zdecydowali, że wprowadzą go w stan śpiączki farmakologicznej.

Jaki wyrok usłyszał sprawca napadu na Roberta Brylewskiego?

Po kilku tygodniach 3 czerwca 2018 roku Robert Brylewski zmarł. Przed śmiercią nie odzyskał przytomności. W nekrologu można było przeczytać, że był "dowódcą naszych międzygalaktycznych i muzycznych podróży". Brylewski miał dwie córki - Ewę i Sarę, wnuczkę Rozalię. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Tomasz J. w maju 2021 roku usłyszał wyrok. Dostał 13 lat pozbawienia wolności i nakaz wypłacenia rodzinie artysty 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia.