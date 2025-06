Choć zagrał w kilku filmach, widzowie zapamiętali go głównie z roli męża Kasi Solskiej w komedii "Kogel-mogel". Aktor zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Jego ciało zostało znalezione w październiku 2008 roku w jednym z hoteli w Łodzi. Co mogło się stać?