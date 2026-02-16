Zdjęcie gwiazd z dzieciństwa mają w sobie magię. Za każdym razem sypią się zachwyty. Fani komplementują gwiazdy. W sieci krąży czarno-biała fotografia z dzieciństwa jednej z polskich aktorek - mała dziewczynka z wielką kokardą na głowie i poważną miną. Piękna fotografia z rodzinnego albumu. Gwiazda postanowiła podzielić się tą pamiątką sprzed lat z fanami.

"Teraz by mnie odchudził... "

Artystka do zdjęcia dołączyła krótki, rozbrajający komentarz: "Znalazłam słodką fotkę. Teraz by mnie Klimas odchudził" - napisała. To jedno zdanie wystarczyło, by w komentarzach ruszyła lawina. W jej komentarzu padło nazwisko, które w ostatnich latach bywa często przywoływane w kontekście metamorfoz sylwetkowych - Leszek Klimas. To twórca programu "Efekt Klimasa", skierowanego m.in. do dzieci i młodzieży zmagających się z nadwagą, opartego na zmianie nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej.

Kim jest ta dziewczynka?

Na zdjęciu jest oczywiście to Ewa Kasprzyk w dzieciństwie. Gwiazda filmów z serii "Kogel-mogel" i jurorka "Tańca z gwiazdami" ma poczcie humoru i dystans do siebie. Ewa Kasprzyk rodziła się w 1957 r. Zadebiutowałą w 1985 roku w "Dziewczętach z Nowolipek”. Kolejne role w takich produkcjach, jak "Złotopolscy", "Kariera Nikosia Dyzmy" czy "Magda M." przyniosły jej ogólnopolską popularność. Nie sposób nie wspomnieć o jej kultowej roli w serii "Kogel-Mogel", która przeszła do historii polskiej kinematografii. Jej słynny tekst "Marian, tu jest jakby luksusowo" jest już kultowy i wszedł do potocznego języka.