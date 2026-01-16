Iwona Pavlović pożegnała ukochaną mamę

Informacja o śmierci mamy Iwony Pavlović obiegła media na początku stycznia. O tym smutnym wydarzeniu poinformował brat jurorki "Tańca z Gwiazdami". Odeszła od nas nasza mama, kochana Zeniulka - napisał w mediach społecznościowych.

Iwona Pavlović zamieściła poruszający post

Pogrzeb pani Zenobii odbył się w środę, 14 stycznia. Iwona Pavlović zamieściła w sieci wzruszający post. Jeszcze nie o Zeniulce....jeszcze nie mogę...może za jakiś czas... Dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mojej mamie w ostatniej drodze. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości osób... Chociaż może powinniśmy... - napisała jurorka "Tańca z Gwiazdami".

To Iwona Pavlović napisała o ukochanej mamie

Kochali ją wszyscy, była uwielbiana. Piękna i dobra kobieta. Piękny i dobry człowiek. Dziękuję... dziękuję... dziękuję. W imieniu swoim i moich braci Waldka i Mirka - pisze Iwona Pavlović. Komentarze pod wpisem jurorki "Tańca z Gwiazdami" zostawiło wiele znanych osób. M.in. Olgi Frycz, Rafała Maseraka, Julii Suryś, Joanny Racewicz.