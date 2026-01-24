Szpik kostny jest pyszny i bardzo zdrowy. Choć wiele osób może się krzywić na samą myśl o zjedzeniu szpiku, to jest on uważany za rarytas np. w kuchni francuskiej. Gdy się go odpowiednio przygotuje, szpik z kości wołowych ma kremową, maślaną konsystencję. Ze względu na swoje wartości odżywcze nazywany bywa "masłem bogów".

Odżywczy rarytas sprzed lat

Szpik z kości wołowych robił zawrotną karierę w kuchni przed wojną. Był przysmakiem poszukiwanym i cenionym. Lubiany był także w PRL. Teraz trzeba się natrudzić, by znaleźć kości szpikowe, ale warto. Co ciekawe, szpikiem kostnym z chęcią, radością i ze smakiem odżywiali się nasi przodkowie sprzed stuleci - łowcy wiedzieli, co dobre. Teraz zajadają się nim miłośnicy diety paleo.

Szpik kostny można przyrządzać na wiele sposobów – piec, gotować czy smażyć. Świetnie sprawdzi się zarówno na ciepło, jak i na zimno, np. jako dodatek do kanapek czy przystawek. Ma delikatną, kremową konsystencję i idealnie współgra z przyprawami.

Jakie właściwości ma "masło bogów"?

Szpik kostny to jeden z najbardziej wartościowych pod względem odżywczym produktów zwierzęcych. Ma wiele kalorii, bo aż ok. 500 w 100 g i mnóstwo dobroczynnego kolagenu. Dzięki czemu jest sprzymierzeńcem w trosce o zdrowie kości, stawy i skórę. Ma też np. glukozaminę, dzięki czemu pomaga tym, którzy walczą z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Szpik kostny - skarbnica zdrowia

Szpik jest również bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, które działają przeciwzapalnie i chronią przed chorobami serca oraz udarem mózgu. Obniżają poziom cholesterolu i regulują ciśnienie krwi, co czyni go cennym składnikiem diety osób dbających o zdrowie układu sercowo-naczyniowego. To źródło fosfolipidów, które odgrywają kluczową rolę w budowie błon komórkowych neuronów oraz witaminy B12, odpowiedzialnej za kondycję neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina. Zapobiega też niedokrwistości megaloblastycznej, objawiającej się osłabieniem i zmęczeniem.

Podsumowując, szpik z kości wołowych to bogactwo:

łatwo przyswajalnego żelaza,

fosforu,

magnezu,

kwasów tłuszczowych Omega-3,

aminokwasów,

wielu witamin, w tym witaminy A, witamin z grupy B oraz witaminy D, na niedobory której cierpi wiele osób

kolagenu

Przepis na grzanki ze szpikiem

Kupujemy grube kości wołowe. Poprośmy w sklepie, by nam je pocięto. Kości myjemy, a potem pieczemy. Pieczony szpik wołowy świetnie sprawdza się jako alternatywa dla różnego rodzaju tłuszczów i smarowideł. Podczas pieczenia z kości wytopi się tłuszcz. Upieczony szpik przyprawiamy i zajadamy. Kości szpikowe pieczemy w 180-200 stopniach przez około 15 minut, aż zauważymy bąbelki wychodzące ze szpiku.

Kości szpikowe można także ugotować w niewielkiej ilości wody z przyprawami - wody powinno być tyle, by przykryła kości. Dodajemy kawałki cebuli, ząbki czosnku, czarny pieprz, ziele angielskie oraz np. świeży tymianek i rozmaryn. Szpik wyjmujemy łyżeczką i smarujemy nim grzanki. Świetnie smakuje też po prostu ze świeżą bagietką.