Anginka ma piękne, zielone liście o ciekawym kształcie. Nie jest jednak tylko rośliną ozdobną. Jej właściwości i bardzo przyjemny, cytrynowy aromat sprawiły, że w przeszłości była wykorzystywana w medycynie ludowej. Jej liście stosowano w celach leczniczych, głównie jako środek przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwbakteryjny. Aromat tej pięknej rośliny jest niezwykle przyjemny dla ludzi, ale odstrasza owady, co czyni tę popularną roślinę podwójnie pożyteczną.

Jak używać anginki?

Cenny jest olejek, które zawierają liście anginki. Olejek ten zawiera flawonoidy, kwasy organiczne, witaminę C, geraniol oraz garbniki. Jest cennym składnikiem ze względu na swoje różnorodne właściwości. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Geranium stosowane jest w celach leczniczych, zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie. Wykorzystywane są liście tej rośliny, olejek geraniowy, nalewka z geranium lub herbata z geranium. Liście geranium od wielu lat były sprawdzonym sposobem na ból ucha. Urwany listek, zgnieciony w dłoni umieszczano wewnątrz ucha, co pomagało zwalczać stany zapalne.

W przypadku bólów reumatycznych, można zastosować okłady ze świeżych liści geranium lub nacierać bolące miejsca nalewką. Nalewka z geranium powstaje, gdy zalejemy dwie garści drobno pokrojonych, świeżych liści geranium 70 procentowym alkoholem. Po dwóch tygodniach można nalewkę odcedzić i używać do nacierania.

Olejek z geranium stosowany zewnętrznie może łagodzić objawy infekcji skóry, zalecany jest przy problemach z cerą trądzikową i egzemą, a także w przypadku łupieżu. Kilka kropel olejku geraniowego można dodać do kremu lub balsamu czy olejku do ciała. Stosowany może być także jako dodatek do kąpieli.

Anginka na przeziębienie

Ze względu na swoje właściwości antyspetyczne olejek z geranium może stanowić uzupełnienie antybiotykoterapii przy zakażeniach bakteryjnych czy grzybiczych. Może np. łagodzić objawy opryszczki. Po rozcieńczeniu można nim smarować miejsce, w którym się pojawiła.

Natomiast inhalacje z użyciem olejku mogą być pomocne w przypadku bólu gardła, schorzeń uszu i dróg oddechowych. Przypuszcza się także, że aromatoterapia z użyciem olejku geraniowego może wspomagać leczenie depresji i zaburzeń lękowych. Napar z geranium, który powstaje po zalaniu łyżeczki liści wrzątkiem i zaparzaniu przez 15 minut, można stosować do płukania jamy ustnej i gardła. Jego picie może pomagać przy przeziębieniach.

Na napięcie przed miesiączką i menopauzą

Herbata z geranium może łagodzić objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego oraz menopauzy. Poprawia samopoczucie i podnosi libido, stymuluje układ nerwowy, ale jednocześnie pomaga obniżyć napięcie mięśniowe. W tym celu można także stosować nalewkę, dodając jej niewielką ilość do herbaty.

Jak uprawiać anginkę?

Anginka lubi jasne i suche miejsca, a zimą lubi delikatny chłód (nawet ok. 15 stopni Celsjusza). Anginkę należy podlewać umiarkowanie, raz na tydzień, kiedy podłoże zdążyło już przeschnąć. Roślina nie lubi być przelewana.

Jak rozmnażać anginkę?

Anginka lubi się nierównomiernie rozrastać, dlatego czasem wymaga przycinania. Ścięte liście i pędy geranium łatwo się ukorzeniają i można z nich zrobić sadzonki.