Andrzej Rybiński był jedną z gwiazd koncertu z piosenkami 2 plus 1 i Elżbiety Dmoch, "Wyspa dzieci - muzyczni spadkobiercy zespołu 2 Plus 1". Wydarzenie pokazała 7 czerwca TVP2, a odbyło się w Dzień Dziecka.

Andrzej Rybiński należał do 2 Plus 1 na początku działalności grupy. Potem założył zespół Andrzej i Eliza. Podczas koncertu "Wyspa dzieci - muzyczni spadkobiercy zespołu 2 Plus 1" Andrzej Rybiński wykonał dwa utwory - "Nie zmogła go kula" oraz "Czekałem na Ciebie". To były pierwsze nagrody 2 plus 1 na festiwalu w Opolu. Dostaliśmy wtedy nagrodę dziennikarzy - wspomina Andrzej Rybiński.

"Łezka się w oku kręci"

Wśród artystów koncertu, który zrealizowano, by wspomóc znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej Elżbietę Dmoch, znaleźli się m.in. Kayah, Andrzej Piaseczny czy Kamil Bednarek. Było pięknie. Powspominaliśmy, genialnie było przypomnieć sobie to wszystko, co było naszym udziałem. To były piękne czasy i na pewno gdzieś tam łezka w oku się zakręciła. Poza tym ci ludzie tak niesamowicie fajnie śpiewali! _ powiedział Plejadzie Andrzej Rybiński.

Elżbieta Dmoch, wokalistka 2 Plus 1, przed laty usunęła się w cień. Przestała występować, nie pokazuje się publicznie. Wiadomo, że od lat choruje. Wzięła ją pod opiekę Polska Fundacja Muzyczna - zebrano m.in. fundusze na remont jej warszawskiego mieszkania.

Jest nadzieja na spotkanie?

Artystka nie spotyka się prawie z nikim. Andrzej Rybiński powiedział, że nie widział jej od lat. Po raz ostatni widzieli się na pogrzebie Janusza Kruka, który zmarł w czerwcu 1992 r. Wokalista nie wyklucza jednak spotkania w przyszłości, jeśli tylko Elżbieta Dmoch miałaby ochotę. "Zobaczymy, może na zasadzie jakiejś retrospektywy, może się uda spotkać" - mówi Andrzej Rybiński. "Przekazuję jej serdeczne pozdrowienia z całego serca. Po prostu życzę jej najlepszego, co tylko może być. Znamy się przecież tyle lat... Poznaliśmy się, kiedy byliśmy bardzo młodymi ludźmi - Elżbieta miała 17 lat, ja chyba 20... Ale człowiek był młody!" - powiedział Plejadzie Andrzej Rybiński.

Andrzej Rybiński na 62. KFPP w Opolu

Andrzej Rybiński już za kilka dni wystąpi na opolskiej scenie w koncertach "Zróbmy więc prywatkę" oraz "Małe tęsknoty - pamięci Wojciecha Trzcińskiego", gdzie zaśpiewa swoje przeboje w zaskakujących duetach - "Czas relaksu" ze Sławkiem Uniatowskim, "Idzie deszcz" z Rubensem oraz "Nie liczę godzin i lat" z Anią Wyszkoni.