Zespół 2 plus 1 powstał w 1971 roku. Szybko podbił serca Polaków i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup w czasach PRL. Przez wiele lat ich piosenki utrzymywały się na listach przebojów.

2 plus 1 podbił w latach 70. polską scenę muzyczną

Latem 1971 roku 2 plus 1 debiutowało podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To wtedy zespół zaśpiewał piosenkę "Nie zmogła go kula". Dzięki temu występowi 2 plus 1 zdobyło sympatię i zaczęło prężnie rozwijać swoją karierę na polskiej scenie muzycznej.

Zespół 2 plus 1. Te piosenki stały się hitami

Wśród piosenek zespołu 2 plus 1, które stały się wielkimi hitami trzeba wymienić kilka utworów. Piosenki, które pokochali fani zespołu to m.in.

"Chodź, pomaluj mój świat"

"Windą do nieba"

"Iść w stronę słońca"

"Wstawaj, szkoda dnia"

"Kołysanka Matki"

"Wielki mały człowiek"

Zespół 2 plus 1 w pewnym momencie swojej działalności postanowił zacząć współpracę z Andrzejem Mogielnickim. To on pomógł im nieco zmienić styl muzyczny i pójść w nowym brzmieniowo kierunku. Był rok 1982 kiedy 2 plus 1 wydało singiel, na który znalazły się piosenki "Kalkuta nocą" oraz "Obłędu chcę". Nagrania miały charakter stylu nowofalowego, który wywodził się z punk rocka oraz elektroniki. Dzięki temu nagrania 2 plus 1 nabrały nowego charakteru i zyskały nowych fanów.

Historia piosenki "XXI wiek (dla wszystkich nas)". Hit, który wyrażał obawy Polaków

Zespół kolejny raz na festiwalu w Opolu wystąpił 1 lipca 1983 roku. Wystąpił z materiałem z nowej płyty i pokazał awangardowe show. Widzowie byli pod wrażeniem. Utworem, który został wówczas zaśpiewany i który wręcz błyskawicznie stał się hitem została piosenka "XXI wiek (dla wszystkich nas)".

Słowa do tej piosenki napisał Andrzej Mogielnicki a kompozytorem muzyki był Jerzy Suchocki. Utwór miał synth popową stylistykę. Ważne były w nim słowa, które wyrażały i tak naprawdę do dziś wyrażają lęki i obawy Polaków związane z XXI wiekiem.

Elżbieta Dmoch śpiewała w refrenie: Wielki, nieznany brzeg, Bajecznych szans, bajecznych szans. Dwudziesty pierwszy wiek, Dla wszystkich nas, dla wszystkich nas.

Piosenka "XXI wiek (dla wszystkich nas)". Hit, który doczekał się coverów

W jednej ze zwrotek wyrażone zostały obawy związane z tym czasem: Czy będą tam znów biedni i bogaci, Czy więcej będzie braci niż wrogów, Dni radosnych niż łez, Kto wie...

Piosenka "XXI wiek (dla wszystkich nas)" nie tylko stała się przebojem, ale doczekała się również coverów. W 2005 nową jej wersję nagrali Kasia Klich i raper Yaro. W 2014 roku fragmenty piosenki "XXI wiek (dla wszystkich nas)" użyte zostały w mixtape'ie "Art Brut" grupy hip-hopowej PRO8L3M.