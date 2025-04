Ewa Sałacka i Krzysztof Krauze byli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu lat 70. Poznali się w Szkole Filmowej w Łodzi. Ona studiowała na wydziale aktorskim, on na operatorskim.

Ewa Sałacka i Krzysztof Krauze. Tak zaczęła się ich miłość

Ewa Sałacka uchodziła za jedną z najładniejszych dziewczyn na roku. Nie tylko to jednak sprawiło, że Krauze się w niej zakochał. Okazało się, że wiele ich łączy. Pochodzili z podobnych domów. Obydwoje postanowili przypieczętować swoją miłość i stanąć na ślubnym kobiercu. "Tak" powiedzieli sobie w 1979 roku. To było drugie małżeństwo Krzysztofa Krauze. Reżyser mając 21 lat poślubił starszą od siebie kobietą. Nigdy nie powiedział publicznie, kim była. Po roku para się rozwiodła.

Dwa lata po ślubie Ewa Sałacka i Krzysztof Krauze wyjechali za granicę

Z Ewą Sałacką, dwa lata po ślubie, wybrali się do Wiednia. Mieli pojechać tylko na wakacje, zostali na dłużej. Aktorka została zaangażowana do teatru "Volkstheater". Uznała, że to pomost do międzynarodowej kariery. Chciała grać we Francji. Niestety jej kariera nie rozwinęła się tak, jak to sobie wyobrażała.

Pojechałam, ale zagrałam tylko epizodzik w jednym filmie. Na tym skończyła się moja światowa kariera - powiedziała w rozmowie z viva.pl. Krzysztof Krauze również próbował rozwinąć skrzydła na obczyźnie. Niestety tych planów również nie udało się zrealizować. Zaczął zarabiać jako szatniarz i malarz pokojowy. Para zaczęła się od siebie oddalać. Dochodziło między nimi do kłótni.

Burzliwe rozstanie pary. Z kim się związali?

Nie zgadzały się nam nawet książki na półkach. To przez te książki się rozwiedliśmy- mówiła Ewa Sałacka. Gdy wracali z Francji do Polski formalnie byli jeszcze parą, ale miłość wygasła. Choć rozstanie było burzliwe do końca pozostali przyjaciółmi.

Krzysztof Krauze po pewnym czasie poślubił Małgorzatę Szurmiej. Owocem tego związku jest córka. Po kilkunastu latach z kolei wziął ślub z Joanną Kos-Krauze. Ewa Sałacka wyszła za mąż za Witolda Kirsteina, stomatologa i chirurga szczękowego. Ich córka ma na imię Matylda.

Ewa Sałacka zmarła 23 lipca 2006 roku. Do napoju, który piła wpadła osa i ją użądliła. Aktorka doznała wstrząsu anafilaktycznego. Nie udało jej się uratować. Krzysztof Krauze zmarł osiem lat po jej śmierci. Reżyser zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 24 grudnia 2014 roku.