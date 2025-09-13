"Ranczo" to serial, który emitowany był w TVP od 2006 do 2016 roku. Widzowie pokochali go od pierwszego odcinka i chętnie oglądali. Do dziś odbywają się spotkania fanów tej produkcji w Jeruzalu, który w serialu "grał" miejscowość Wilkowyje, gdzie był kręcony.

"Ranczo". O czym jest ten serial?

Serial "Ranczo" opowiada o perypetiach amerykańskiej imigrantki Lucy, która dziedziczy dworek na wsi Wilkowyje i wprowadza zmiany w życiu jej mieszkańców, zderzając tradycję z nowoczesnością. Zdjęcia do "Rancza" kręcono w Jeruzalu a także w okolicznych miejscowościach, takich jak Mrozy i Łukówiec.

"Ranczo". Kto gra w serialu? Obsada

W serialu "Ranczo" podwójną rolę księdza i wójta gra Cezary Żak. W rolę Lucy wcieliła się Ilona Ostrowska a Kusego nieżyjący już Paweł Królikowski. W pozostałych rolach można było oglądać m.in.:

Violettę Arlak

Bogdana Kalusa

Franciszka Pieczkę

Piotra Pręgowskiego

Elżbietę Romanowską

Martę Lipińską

Sylwestra Maciejewskiego

Leona Niemczyka

Katarzynę Żak

Beatę Olgę Kowalską.

Serial "Ranczo". Ta scena została usunięta z odcinka

Beata Olga Kowalska, która wcielała się w rolę Doktorowej w serialu "Ranczo" zdradziła, że jedna ze scen została usunięta z jednego z odcinków. Grała w niej ze swoim serialowym mężem Mieczysławem.

Chociaż to trudno nazwać anegdotką, mogę opowiedzieć jak mój serialowy mąż mnie karał. Mieczysław karał mnie… no bijąc mnie po pupie. A ponieważ robione były nieustająco zbliżenia, no to rzeczywiście lał mnie po tym tyłku aż puchło. Potem jak siadłam w pociąg, wtedy mieszkałam jeszcze w Trójmieście, to usiąść nie mogłam - wspomina aktorka w rozmowie z portalem Zlotascena.pl.

To właśnie ta scena została usunięta z jednego z odcinków serialu "Ranczo". A najśmieszniejsze jest to, że całe moje poświęcenie na nic, ponieważ i tak do samego serialu już to takie bicie po pupie nie weszło, tylko było rączka i rozjazd kamery – wspomina Beata Olga Kowalska.