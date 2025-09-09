Elżbieta Zapendowska była jurorką w "Idolu". Co jej dolega?

Elżbieta Zapendowska to znana nauczycielka śpiewu oraz emisji głosu. Współpracowała m.in. przy musicalu "Metro" Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy. Widzowie pamiętają ją zapewne z roli jurorki w programie "Idol" oraz "Must be the music".

Elżbieta Zapendowska kilka lat temu na dobre wycofała się z show-biznesu. Powodem były głównie problemy ze wzrokiem. W wielu wywiadach ekspertka przyznawała, że ostatnio prawie nic nie widzi.

Elżbieta Zapendowska o swojej chorobie. Czy jest z nią pogodzona?

Ja się z tym wychowywałam, przyzwyczajałam się stopniowo do nieuchronnej utraty wzroku. Łatwiej mi jest to znieść, bo to się działało stopniowo i się człowiek przyzwyczaja siłą rzeczy - mówiła w rozmowie z "Faktem".

Nie widzę progów, nie widzę schodów, mam problemy z codziennymi rzeczami - dodała. Elżbieta Zapendowska z dystansem podchodzi do swojego stanu zdrowia i tego, co ją spotyka. W lutym 2025 w rozmowie z Plejadą stwierdziła, że jest dobrze, ale "kierunek życia to już sosnowa deseczka, czyli »piórnik«". Tak to jest w tym wieku, tylko taka droga, chociaż mówię to z uśmiechem - stwierdziła.

Nie odróżniam już chłopa od baby, ale nie szkodzi, trzeba sobie dawać radę i jakoś się dokulać - dodała w rozmowie z Plejadą.

Elżbieta Zapendowska na pogrzebie Stanisława Soyki. Poruszała się na wózku

W miniony poniedziałek 8 września Elżbieta Zapendowska pojawiła się na pogrzebie Stanisława Soyki. Na zdjęciu, które pojawiło się w sieci widać, że porusza się na wózku inwalidzkim.