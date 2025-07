Ewa Złotowska pierwszą rolę dubbingową zagrała w 1967 r. Pracowała też jako reżyserka dubbingu. Podkładała głos m.in. pod kultową pszczółkę Maję. Przez kilkadziesiąt lat kariery występowała w filmach i serialach. Można było ją oglądać w "Plebanii", "Barwach szczęścia", "Blondynce" i "Świecie według Kiepskich". Przez wiele lat występowała też w Teatrze Scena Prezentacje w Warszawie.

Trzej mężowie Ewy Złotowskiej

Ewa Złotowska opowiadała zawsze o dwóch ważnych związkach w swoim życiu. Pierwszy z nich to małżeństwo z lekarzem, które trwało 10 lat. Drugi, najgłośniejszy, to miłość do aktora Marka Frąckowiaka, z którym spędziła 25 lat aż do jego śmierci w 2017 r. Teraz okazuje się, że między tymi dwoma związkami wydarzyło się coś, o czym nikt nie wiedział. W rozmowie z dziennikarką Longiną Stempurską dla tvp.pl przyznała, że Marek Frąckowiak nie był jej drugim mężem, ale trzecim.

"Chciał, żebym do Libanu pojechała"

Drugim mężem Ewy Złotowskiej był Jamil, Libańczyk, którego aktorka poznała pod koniec lat 80. Ich związek był krótki, ale - jak przyznaje gwiazda - bardzo intensywny. "Drugiego męża miałam bardzo krótko, trzy miesiące. Był Libańczykiem. Miał na imię Jamil. Przyjechał za mną do Polski, bo jak twierdził, bardzo mnie kocha i chce ze mną być. Pobraliśmy się w Warszawie i w Warszawie się rozwiedliśmy"- wyznała aktorka. Zanim Ewa Złotowska rozstała się z mężem, chciała założyć z nim biznes, bo Jamil ukończył prestiżową szkołę hotelarską we Francji. Miała to być lokal taki jak Piwnica Artystyczna Wandy Warskiej. Ale nie udało się. "Nie wytrzymałam z nim. Zrobiłam się zbyt nerwowa. On w Polsce biznesu nie chciał. Głowę mi suszył, żebym z nim do pięknego Libanu jechała. A mnie się nie uśmiechało tam żyć" - powiedziała aktorka. Zamiast podróży do Libanu był więc rozwód.

