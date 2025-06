Danuta Błażejczyk zaczynała muzyczną karierę na początku lat 70. ubiegłego wieku. Największą popularnością cieszyła się natomiast w latach 80. i 90. Współpracowała wówczas m.in. z Włodzimierzem Korczem i Wojciechem Młynarskim. Znana jest z takich przebojów jak "Taki cud i miód" oraz "Na krawędzi nocy i dnia", który nagrała wspólnie z Ryszardem Rynkowskim.

Danuta Błażejczyk na 62. KFPP w Opolu

12 maja rozpoczyna się 62. KFPP w Opolu. W sobotę swoje gwiazdy w Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki odsłonią: Bogdan Łazuka, Doda, Daria Zawiałow, Urszula Dudziak oraz Danuta Błażejczyk ( godz.13.30). W niedzielę do grona wyróżnionych dołączą: Ewa Śnieżanka, Mietek Szcześniak oraz zespół Homo-Homini. Danuta Błażejczyk wystąpi 13 czerwca 2025 r. w Opolu na koncercie SuperJedynek. Wykona utwór „Taki cud i miód”, czyli jeden ze swoich największych przebojów.

Reklama

Choroba Danuty Błażejczyk

Artystka jakiś czas temu ujawniła w "Pytaniu na śniadanie", że miała nowotwór jelita. Zachorowałam dosyć poważnie, czego też się nie spodziewałam. To był rak jelita - mówiła. W nowym wywiadzie dla Plejady wróciła do swojej choroby. Jak podkreśla, wiele wsparcia dostała od męża. Wokalistka i perkusista Andrzej Błażejczyk wzięli ślub w 1975 r.

Tym bardziej, że mąż też doświadczył tej choroby, więc wiemy, o czym mówimy, ale myślę, że to też otaczanie się przyjaciółmi, otaczanie się ludźmi, którzy są fachowcami. Miałam szczęście trafić na lekarzy, którzy naprawdę złapali to w takim decydującym momencie, więc jest to dosyć istotne. Potem wsparcie rodziny, przyjaciół i moich kotów, które mnie nie odstępowały na krok przez cały okres leczenia po chemii - powiedziała Plejadzie Danuta Błażejczyk.

"Jestem szczęściarą"

Jesienią Danuta i Andrzej Błażejczykowie planują odnowienia przysięgi małżeńskiej. Artystka podkreśla, że podczas tego wydarzenia będzie celebrować życie. "Myślę, że jestem szczęśliwa i każdego dnia dziękuję za to, że jestem, że żyję i że mam w sobie tyle radości i że kocham ludzi" - powiedziała Danuta Błażejczyk.